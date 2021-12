Corona: Weitere Testzentren in Olpe und Finnentrop

Bamenohl. Das „Testzentrum Sauerland“ möchte einen weiteren Test-Standort in Bamenohl eröffnen. In Olpe startet eine Teststelle in der Martinstraße 13.

Das Testzentrum Sauerland möchte das Schnelltest-Netz im Kreis Olpe verdichten. „Uns ist aufgefallen, dass es vor allem im Bereich Finnentrop nicht viele Test-Anlaufstellen gibt“, so Leiterin Kirsten Reska. Deswegen habe man sich entschlossen, einen neuen Standort in Bamenohl zu eröffnen. Schon am Donnerstag, 16. Dezember, sollen an der Bamenohler Straße 59a – auf dem Parkplatz der LVM-Versicherungsagentur – Schnelltests angeboten werden. Die Teststelle ist von Montag bis Sonntag, 7 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr, geöffnet. „Wenn es personaltechnisch möglich ist, würde wir auch noch gerne die Mittagszeiten besetzt bekommen“, so Reska.

Es soll eine mobile Lösung sein, eine Art beheizter Container auf dem Parkplatz. Zunächst sollen nur Schnelltests angeboten werden, aber: „Auf absehbare Zeit möchten wir auch PCR-Tests anbieten. Gerade im Hinblick darauf, dass manche zu Weihnachten oder Silvester in Ski-Gebiete außerhalb Deutschlands verreisen möchten“, sagt Reska.

Zusätzlich ist auch eine Teststelle am Allee-Center in Attendorn geplant. Wann diese eröffnet wird, steht jedoch noch nicht fest. „Dort möchten wir in Zukunft aber nicht nur Schnelltests, sondern auch Antikörpertests anbieten.“

Testen in der Olper Martinstraße

Auch in der Kreisstadt Olpe tut sich etwas: Ab sofort gibt es ein neues Corona-Schnelltestzentrum in der Martinstraße 13. Dort standen die Räumlichkeiten der ehemaligen Agatha-Apotheke leer, und der Chef der Linden-Apotheke in Olpe, Dr. Gerd Franke, hat die Immobilie mit seiner Franke GmbH vorübergehend angemietet.

Franke: „Betreiber ist nicht unsere Apotheke, sondern meine GmbH. Die Räume haben wir für einige Monate gemietet.“

Auch ohne Anmeldung

Wichtig für alle an einem Test Interessierten: Eine Anmeldung ist möglich über die Homepage www.schnelltest-olpe.de. Aber auch ohne Anmeldung können die Testwilligen kommen, so Franke.

Die Öffnungszeiten werden wie folgt festgelegt: Montags bis freitags wird von 9 bis 18 Uhr getestet, samstags von 9 bis 12.30 Uhr. Sonntags ist Ruhetag.

