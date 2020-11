Corona: Für Lehrer Marc-André Vogt ist das Glas halbvoll

Mark-André Vogt ist 39 Jahre, zweifacher Familienvater und arbeitet als Lehrer am Gymnasium der Stadt Lennestadt . Privat ist er Präsident des Heldener Carnevals Club. So erlebt er die Krise:

Als wir uns Ende Februar schunkelnd in den Armen lagen und die Karnevalssession dann am Aschermittwoch vorbei war, hätte es vermutlich kaum einer für möglich gehalten, dass es festliche Anlässe dieser Art 2020 nicht mehr geben wird. Die Unbeschwertheit war vorbei – seit März bestimmt das Coronavirus unseren Alltag. Als Familienvater und auch als Lehrer fällt mein Jahresfazit aber gar nicht negativ aus. Der Lockdown im Frühling und auch die Zeit danach rückte die Familie dorthin, wo sie immer hingehören sollte: in den Lebensmittelpunkt. Gemeinsame Zeit im Wald oder im Garten, gemeinsames Spielen oder Kochen, neue Projekte und Ideen, die Zeit mit der Familie konnte ich in diesem Jahr sehr genießen.

Und ich muss zugeben: Als Lehrer habe ich einen krisensicheren Job. Das hat mir das Coronajahr mehr als deutlich gezeigt, auch wenn der Schulalltag unter Corona nicht immer Freude machte oder macht: ständig neue Erlasse, ein überarbeitetes Hygienekonzept nach dem anderen, keine kooperativen und offenen Lernformen und natürlich viele Unsicherheiten. Aber was sollen Freunde und Bekannte sagen, die teilweise monatelang in Kurzarbeit waren oder sind oder in Branchen tätig sind, die seit Monaten brachliegen?

Den Widrigkeiten erfolgreich gestellt

Ich bin dankbar für meinen Job und kann von meiner Schule sagen, dass wir uns zusammen mit den Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern den Widrigkeiten erfolgreich gestellt haben. Das Wichtigste ist dabei für uns, dass die Schulen offen sind, dass Unterricht stattfindet, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das immer die bessere Alternative ist, egal wie gut die digitalen Möglichkeiten sein mögen.

Was trotzdem irgendwie fehlt, ist die Geselligkeit: die gemeinsame Weihnachtsmarkttour mit Freunden, der Kegelabend und natürlich im neuen Jahr die Karnevalsveranstaltungen, die normalerweise Farbe und Fröhlichkeit in die dunkle Jahreszeit bringen. Aber wir sollten zuversichtlich sein, denn gesellige Anlässe wird es in Zukunft bestimmt wieder viele geben.

Mark-André Vogt ist 39 Jahre, zweifacher Familienvater und arbeitet als Lehrer am Gymnasium der Stadt Lennestadt. Privat ist er Präsident des Heldener Carnevals Club.