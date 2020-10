Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt wieder – auch im Kreis Olpe. Am Wochenende meldete das Gesundheitsamt sieben neue Infektionen, am Montag kam eine Person dazu. Aktuell (Stand Montagabend) gelten 28 Bürger als infiziert. Unmittelbar betroffen sind aber nicht nur die positiv Getesteten, sondern auch Eltern, Geschwister, Freunde, Mitschüler oder Arbeitskollegen. Denn wer direkten Kontakt mit einem Covid-19-Patienten hat, muss in Quarantäne.

Kein positiver Corona-Test Alle Schüler der Klasse 9b am St. Ursula-Gymnasium in Attendorn und die betroffenen Lehrer, die am vergangenen Freitag getestet worden sind, haben ein negatives Ergebnis. „Somit scheint die Schule zumindest keine Infektionen gefördert zu haben“, freut sich Schulleiter Markus Ratajski.

In Attendorn müssen ganz aktuell einige Schüler der beiden Ursula-Schulen sowie Kinder und Betreuer des Kindergartens „Regenbogenland“ in Ennest die nächsten Tage zuhause bleiben. Kreisweit dürfen momentan mehr als 430 Personen (Stand Montag) die eigenen vier Wände nicht verlassen. Seit Beginn der Pandemie mussten sich schon mehr als 1700 Personen aus dem Kreis Olpe in Quarantäne begeben.

Doch wer kontrolliert eigentlich, ob sich die Betroffenen an die strikte Ausgangssperre halten? Um es kurz zu machen: es sind die örtlichen Ordnungsämter.

Kontrollen nur stichprobenartig

Eine unglaublich zeitaufwendige Arbeit, betont etwa Tom Kleine, Sprecher der Stadt Attendorn: „Das ist eine Aufgabe, die unser Ordnungsamt kaum leisten kann. Man darf nicht vergessen, dass sich die Kollegen auch um das Tagesgeschäft Sicherheit und Ordnung kümmern müssen.“ Deswegen könne es auch nur stichprobenartige Kontrollen geben, so Kleine. „Es ist so, dass die Kollegen vom Ordnungsamt eine Liste bekommen mit den Leuten, die in Quarantäne sind, und die Adressen dann abfahren“, so Kleine. Aber eben auch nur stichprobenartig.

Wer sich an die auferlegte Quarantäne nicht hält, dem droht ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, das mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro belegt werden kann, erklärt Polizeipressesprecher Michael Klein und beruft sich auf entsprechende Regelungen des Landes. Laut Tom Kleine laufe in Attendorn bereits das eine oder andere Verfahren, weil sich Menschen nicht an die Regeln gehalten haben. Grundsätzlich setzen Ordnungsamt und Polizei – in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Kreises – aber auf den Verstand der Bürger. Michael Klein: „Wir setzen auf die Einsicht der Bürger, sich während der Quarantänezeit auch an Regeln zu halten.“

Inkubationszeit von 14 Tagen

Ein Großteil der Bürger tut dies auch, in Einzelfällen sei es aber auch schon zu Quarantänebrüchen gekommen, bestätigt Voß. Diese Fälle leitet das Gesundheitsamt dann der Staatsanwaltschaft weiter.

Aufgrund der Inkubationszeit dauert die Quarantäne in der Regel 14 Tage. Erst wer dann keine Symptome zeigt, darf die eigenen vier Wände wieder verlassen. Im Übrigen laufen die Telefone beim Attendorner Ordnungsamt auch deshalb heiß, weil seit dem 1. Oktober in NRW gilt, dass etwa Familienfeiern mit mehr als 50 Leuten zwei Wochen vorher angemeldet werden müssen. Sieben größere Feier-Anfragen habe die Stadt laut Kleine bislang genehmigt.