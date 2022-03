Corona im Kreis Olpe: 21 Personen mit Novavax geimpft

Kreis Olpe. Seit Sonntag können sich die Menschen im Kreis Olpe mit dem Impfstoff Novavax impfen lassen. 21 Personen haben das Angebot schon wahrgenommen.

Die Inzidenzzahlen bewegen sich auch in der vergangenen Woche im Kreis Olpe weiterhin im vierstelligen Bereich, die Neuinfektionen lassen nicht nach.

Infektionen

Insgesamt 1525 neue Corona-Fälle gab es in der vergangenen Woche. Im Vergleich zur Woche davor ist die Anzahl leicht rückläufig (Vorwoche: 1658). Die Fälle der Woche verteilen sich wie folgt: Attendorn (280), Drolshagen (165), Finnentrop (182), Kirchhundem (121), Lennestadt (210), Olpe (286) und Wenden (281). Damit hatte Wenden die höchste Inzidenz (1433), Lennestadt die niedrigste (829). Die Zahl der Neuinfektionen am Tag liegen weiterhin etwa bei 200.

Schwere Verläufe

24 Menschen liegen aktuell wegen oder mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus, auf der Intensivstation sind es 5. Todesopfer gab es in der vergangenen Woche zwei im Kreis Olpe.

Impfungen

Allein im Impfzentrum wurden in der vergangenen Woche 46 Erst-, 98 Zweit- sowie 191 Boosterimpfungen durchgeführt. 21 Menschen im Kreis Olpe haben sich am Sonntag mit dem neuen Impfstoff Novavax im Impfzentrum impfen lassen. Dazu gehörten laut Stefan Spieren, ärztlicher Leiter des Impfzentrums, sowohl Personen, die zur Priorisierungsgruppe (Personen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind und Personen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht mit den zugelassenen mRNA-Impfstoffen geimpft werden können) gehören, als auch Menschen, die sich aus Überzeugung für den neuen Impfstoff entschieden haben. Termine mit Novavax sind jedenfalls weiterhin über www.kreis-olpe.de/impfung buchbar, es ist ausreichend Impfstoff vorhanden. „Wir haben genug Impfdosen, sodass wir das jedem, der aktuell die Nachfrage hat, anbieten können“, sagt Stefan Spieren. „Wir freuen uns, wenn viele kommen, die bislang gezweifelt haben.“

Auch in den Apotheken wird weiter geimpft. Ulf Ullenboom (Apotheke am Markt in Olpe) hat seit dem 8. Februar 60 Personen gegen das Corona-Virus geimpft. „Die Nachfrage ist da“, sagt Ullenboom und betont, dass sich die impfenden Apotheker als unterstützendes Angebot zu den Ärzten und Impfzentren verstehen.