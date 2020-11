Von den verschärften Coronamaßnahmen, die ab Dezember gelten, sind im großflächigen Einzelhandel in erster Linie Baumärkte, Lebensmittelhändler und Elektronik-Fachmärkte betroffen. Denn in ihren Ladenlokalen, die in der Regel deutlich größer als 800 Quadratmeter (Verkaufsfläche) sind, gelten strengere Eintrittsregeln: Die Zahl der Kunden, die sich gleichzeitig im Lokal aufhalten dürfen, wird halbiert – von rechnerisch einer Person auf 10 Quadratmetern hin zu einem Kunden auf 20 Quadratmetern. In den Supermärkten von Dornseifer kehrt zudem die Einkaufswagen-Pflicht zurück. Hier galt bislang nur die Empfehlung.

Ansonsten gilt: Die neuen Regelungen mögen in der Theorie abschrecken, in der Praxis, das ergab eine stichprobenartige Umfrage dieser Redaktion, bleiben die Betroffenen aber gelassen. Jörg Dornseifer, Geschäftsführer des Lebensmitteleinzelhändlers mit Sitz in Hünsborn, rechnet vor: Der Dornseifer-Verbrauchermarkt „Auf der Tränke“ in Attendorn zum Beispiel bietet eine Verkaufsfläche von 3900 Quadratmetern. Geteilt durch besagte 20 Quadratmeter dürften sich ab Dezember „nur“ noch 195 Kunden gleichzeitig in dem Markt aufhalten.

Eine Zahl, die maximal in den Stoßzeiten, also freitags oder samstags, erreicht würde, so Dornseifer. „An diesen Tagen werden wir unser Personal im Service und an der Kasse aufstocken, um Warteschlangen zu vermeiden. Ansonsten bin ich aber sehr entspannt“, erklärt er auf Nachfrage.

Genug Platz

Kein Grund zur Panik sieht auch Josef Hesse, Geschäftsführer der Raiffeisengenossenschaft Sauer-Siegerland, die größere Märkte am Neukamp, in Attendorn, Olpe, Drolshagen und Kreuztal betreibt. Hesse: „Wir sind großflächig gut aufgestellt, um die Spielregeln einzuhalten.“ Sollte dann doch mal der Fall eintreten und einer der Raiffeisen-Märkte zu voll werden, würde man schnell reagieren können.

Ein Problem für den Lebensmitteleinzelhändler Dornseifer könnten indes die Tage unmittelbar vor Heilig Abend werden, wenn sich die Kunden in Scharen mit Proviant eindecken. „Wie wir das konkret meistern, kann ich heute aber noch nicht absehen.“ Dornseifer fasst zusammen: „Wir werden die Zügel jetzt ein wenig anziehen, aber auch weiterhin mit Augenmaß und gesunden Menschenverstand agieren.“ Sprich: Security-Personal soll nur dann einschreiten, wenn der Kundenandrang Überhand nimmt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und auch Thomas Corte, Inhaber von Euronics in Attendorn, bleibt gelassen. Falls tatsächlich in Stoßzeiten zu viele Besucher kämen, würden diese am Eingang Einlasskarten erhalten. „Bei uns ist alles gut, so lange wir öffnen dürfen.“