Corona im Kreis Olpe: Drolshagen erreicht Inzidenz über 500

Kreis Olpe. In der vergangenen Woche gab es die meisten neuen Corona-Fälle in Drolshagen. Die Booster-Impfungen erreichen einen Rekord-Wert.

Die Inzidenzen steigen, die Neuinfektionen bleiben im Kreis Olpe auch in der vergangenen Woche auf hohem Niveau. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Die Zahl der Menschen, die sich für eine Erstimpfung entscheiden, ist gestiegen.

Infektionen

Die meisten Corona-Infektionen gab es in der vergangenen Woche in Drolshagen (61). Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz dort bei 517,7. Insgesamt 42 Fälle gab es in Wenden (214,2), 47 in Olpe (191,4), 36 in Attendorn (148,4), 37 in Lennestadt (146,2), 26 in Finnentrop (153,4) und 22 in Kirchhundem (191,6).

Weltweit wächst die Sorge wegen der „Omikron-Variante“, die als besonders ansteckend gilt. Im Kreis Olpe wurde bisher kein Fall festgestellt. Der Kreis Olpe hat – als im Winter 2020/21 die ersten Mutationen von SARS-CoV2 auftraten – die Labore, mit denen der Kreis bei Testungen selber zusammengearbeitet hat, beauftragt, bei allen positiven Tests eine Sequenzierung vorzunehmen, also zu ermitteln, um welche Virusvariante es sich handelt. Diese Labore melden dem Kreis Olpe auch heute noch für alle bei ihnen durchgeführten Testauswertungen die entsprechende Sequenzierung. Mittlerweile wird die sehr überwiegende Zahl von PCR-Testungen allerdings durch Arztpraxen durchgeführt. Teilweise erhält der Kreis Olpe auch von deren Laboren entsprechende Sequenzierungen. Zur einer Mitteilung verpflichtet sind die Labore jedoch nicht.

Schwere Verläufe

Die Zahl der Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist leicht gesunken. Vergangenen Dienstag waren es noch elf Personen, nun sind es acht. Davon liegen allerdings zwei Menschen auf der Intensivstation, von denen einer beatmet werden muss.

Impfungen

In der vergangenen Woche haben sich deutlich mehr Menschen im Kreis Olpe dazu entschlossen, sich gegen Corona impfen zu lassen, als in der Vorwoche. Insgesamt 469 Menschen haben die erste Spritze erhalten (in der Woche davor waren es 175). Diesen Wert der Erstimpfungen gab es zuletzt Anfang Oktober. Die Impfquote – das heißt, der Anteil der vollständig Geimpften – steigt stetig von Woche zu Woche um 0,3 Prozentpunkte. Mit Blick auf die Booster-Impfungen erreicht der Kreis Olpe ein neuen Rekordwert: 5864 Menschen haben in der vergangenen Woche die dritte Impfung erhalten (in der Woche zuvor waren es 2921).

Die Öffnungszeiten des Impfzentrums: freitags 14 bis 18 Uhr, samstags und sonntags 10 bis 18 Uhr. Ab 1. Dezember zusätzlich: mittwochs 14 bis 18 Uhr, donnerstags 18 bis 22 Uhr. Für Auffrischungsimpfungen ist im Impfzentrum ein Termin erforderlich. Für Erst- und Zweitimpfungen nicht zwangsläufig.

