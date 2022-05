Corona im Kreis Olpe: Elf Infizierte in den Krankenhäusern

Kreis Olpe. Die Corona-Situation im Kreis Olpe ist aus Sicht der Krankenhäuser derzeit „sehr gut beherrschbar“. Aktuell liegen elf Menschen in den Kliniken.

Elf mit dem Corona-Virus infizierte Patientinnen und Patienten werden derzeit in den drei Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Fachdienstleiter Frank Japes von der Kreisverwaltung brachte am Mittwoch die Mitglieder des zuständigen Fachausschusses beim Kreis Olpe auf den aktuellen Stand, was die Infektionslage angeht. Von den elf Patientinnen und Patienten seien sechs wegen Corona stationär aufgenommen worden, fünf seien wegen anderer Erkrankungen gekommen und als „Zufallstreffer“ bei der standardmäßigen Schnelltestung positiv getestet worden.

Viele Infizierte kommen täglich zum Schnelltest

Zwei der Patienten, 64 und 86 Jahre alt, werden intensivmedizinisch behandelt, davon einer mit invasiver Beatmung. „Die Situation ist also derzeit in den Krankenhäusern sehr gut beherrschbar“, so Japes. Täglich werde der Kreis über 100 bis 150 positive PCR-Tests informiert. Wöchentlich gebe es im Moment rund 18.000 Schnelltests an registrierten Teststellen, ein deutlicher Rückgang von der Höchstzahl von rund 47.000 Tests pro Woche. „Das war, als man sich noch testen musste, um irgendwo eingelassen zu werden“, berichtete Japes. Von diesen Bürgertests seien 13 Prozent positiv, was aber ein falsches Bild abgebe, denn durch die Möglichkeit, sich schon nach fünf Tagen „freizutesten“, kämen viele Infizierte ab dem fünften Tag täglich zum Schnelltest, bis dieser positiv ausfalle, gingen also mehrfach in die Statistik ein.

