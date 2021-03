Corona im Kreis Olpe: Experten beantworten Ihre Fragen

Hedwig Olbrich aus Wenden bekam am ersten Öffnungstag des Impfzentrums des Kreises Olpe in Attendorn ihre erste Spritze gegen das Coronavirus.

Kreis Olpe. Seit einem Monat wird im Impfzentrum des Kreises Olpe gearbeitet. Wie läuft das ab? Und wie geht Corona weiter? Schicken Sie uns Ihre Fragen.

Wie läuft die Corona-Schutzimpfung im Kreis Olpe? Gibt es Impfstoffe erster und zweiter Klasse? Wie kann ich mich selber auf das Virus testen? Und was bedeuten die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz konkret für meinen Alltag?

Auch ein Jahr nach Beginn der Pandemie ergeben sich immer wieder neue Corona-Fragen. In einer digitalen Fragestunde unserer Zeitung können Sie sich Ihre Fragen von Fachleuten aus der Region beantworten lassen – einfach und kostenlos in einem Live-Stream am kommenden Montag, 8. März, um 18 Uhr auf wp.de/corona-olpe.

Als Ansprechpartner sind folgende Experten mit dabei:

Stefan Spieren , Hausarzt aus Hünsborn und ärztlicher Leiter des Impfzentrums

, Hausarzt aus Hünsborn und ärztlicher Leiter des Impfzentrums Ulf Ullenboom , Apotheker aus Olpe und pharmazeutischer Leiter des Impfzentrums

, Apotheker aus Olpe und pharmazeutischer Leiter des Impfzentrums Andreas Sprenger, Leiter des Corona-Krisenstabs beim Kreis Olpe

Genau einen Monat nach den ersten Impfungen im Impfzentrum des Kreises Olpe in Attendorn können sie eine Zwischenbilanz ziehen, aber auch zu allgemeinen Corona-Fragen qualifiziert Stellung beziehen.

Was möchten Sie von den Fachleuten erfahren? Schicken Sie uns Ihre Fragen gerne schon vorab per E-Mail an aktion-olpe@westfalenpost.de oder an die Lokalredaktion, Martinstraße 9, 57462 Olpe. Natürlich wird auch während des Live-Streams die Möglichkeit bestehen, weitere Fragen einzureichen.

Außerdem läuft auch unsere große Umfrage weiter. Wie erleben Sie die Corona-Zeit? Wir freuen uns über Ihre Antworten auf wp.de/corona-check