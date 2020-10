Corona-Risikogebiet Kreis Olpe: Dynamik steigt weiter leicht

Kreis Olpe. Nachdem der Kreis Olpe am Mittwoch zum Corona-Risikogebiet erklärt wurde, steigt die Inzidenzzahl weiter. Aber langsamer. Die Infos im Überblick.

Corona in Lennestadt, Attendorn, Olpe, Wenden, Finnentrop, Kirchhundem und Drolshagen : Im Kreisgebiet gibt es zehn neue Corona-Infizierte. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten auf jetzt 904.

: Im Kreisgebiet gibt es zehn neue Corona-Infizierte. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten auf jetzt 904. Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten steigt auf 90.

Infizierten steigt auf 90. Der so genannte Inzidenzwert für sieben Tage überschritt am Mittwoch erstmals den Schwellenwert von 50. Am Donnerstag wies das RKI eine Inzidenz von 54,5 aus. Damit gilt der Kreis Olpe weiterhin als Risikogebiet .

für sieben Tage überschritt am Mittwoch erstmals den Schwellenwert von 50. Am Donnerstag wies das RKI eine Inzidenz von aus. Damit gilt der Kreis Olpe weiterhin als . Der Kreis Olpe hat daraufhin neue Schutzmaßnahmen erlassen, unter anderem wurde eine Sperrstunde für die Gastronomie angeordnet.

Corona im Kreis Olpe: Zehn neue Fälle an einem Tag

Update, 15. Oktober: Während in Deutschland am Mittwoch so viele neue Corona-Fälle wie nie zuvor an einem Tag bekannt wurden, scheint die Dynamik im Kreis Olpe zumindest nicht weiter zuzunehmen. Zehn Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt, die Zahl der aktuell Infizierten stieg um sechs auf 90 Personen. Zudem konnten zwei Patienten die Intensivstation verlassen.

Damit steigt auch die Inzidenzzahl, mit der das Robert-Koch-Institut die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage ins Verhältnis zur Einwohnerzahl setzt, nur noch leicht auf 54,5. Der Kreis Olpe liegt damit weiterhin über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 45,1.

Lennestadt: Acht Corona-Fälle in Werthmann-Werkstätten

Update, 14. Oktober: Acht bestätigte Corona-Fälle gibt es in der Abteilung Lennestadt der Werthmann-Werkstätten. Nach der Kontaktpunktanalyse wurden rund 60 weitere Personen durch das Gesundheitsamt Olpe in Quarantäne gesetzt, teilen die Werkstätten auf ihrer Facebook-Seite mit.

Eine Reihentestung für die Beschäftigten und Mitarbeitenden wurde angefragt, um eventuelle Dunkelziffern zu identifizieren. Außerdem wurden für alle Beschäftigen und Mitarbeitern durchweg FFP2-Masken ausgegeben, um vor allem im Fahrdienst einen größtmöglichen Schutz zu gewährleisten, wo das größte Gefahrenpotenzial ausgemacht wurde.

Die Aktenvernichtung in der Abteilung Lennestadt wird für Bestandskunden in dieser Woche aufrecht erhalten. Neukunden können hingegen nicht bedient werden.

Corona im Kreis Olpe: Inzidenzwert von 50 überschritten

Update, 14. Oktober: Durch die am Dienstag neu hinzugekommenen Corona-Fälle im Kreis Olpe gibt es nun erstmals seit dem Frühjahr wieder mehr als 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Das RKI gibt den genauen Wert mit 53,7 an.

Damit gilt der Kreis Olpe nun als Corona-Risikogebiet, so dass der Kreis gezwungen ist, die gestern schon verschärften Schutzmaßnahmen heute noch einmal auszuweiten.

Konkret bedeutet das: Es gilt eine Sperrstunde für Gastronomiebetriebe ab 23 Uhr, in der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch maximal fünf Personen treffen, Veranstaltungen mit mehr als 250 Personen in geschlossenen Räumen sind verboten und größere Säle darf nur noch ein Fünftel der Menschen betreten, die ansonsten hineingedurft hätten. Unklar ist noch, was beispielsweise auf Familien aus dem Kreis nun zukommt, die eigentlich in den Herbsturlaub zur See aufbrechen wollten – Stichwort Beherbergungsverbot.

Corona im Kreis Olpe: Mehr als 850 Menschen in Quarantäne

Update, 13. Oktober: 894 bislang Infizierte meldet der Kreis Olpe am Dienstagabend, damit sind 20 neue Fälle gegenüber dem Vortag hinzugekommen. Als aktuell infiziert gelten 84 Menschen, vier mehr als gestern. Von den acht Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, liegen vier auf der Intensivstation, zwei von ihnen müssen beatmet werden.

Neben der Zahl der Infizierten ist auch die Zahl der Menschen, für die Quarantäne angeordnet wurde, zuletzt deutlich gestiegen – auf inzwischen 854.

Corona-Schutzmaßnahmen: Landrat appelliert an Bürger

Update, 13. Oktober: Mit den steigenden Fallzahlen ist ab sofort die Einschränkung der Coronaschutzverordnung für den Kreis Olpe in Kraft getreten, die für Feste außerhalb der eigenen Wohnung die zulässige Teilnehmerzahl auf maximal 50 Personen begrenzt. Zudem ist der Kreis Olpe aufgrund einer neuen Weisung NRW-Gesundheitsministeriums verpflichtet, vom Land vorgegebene Schutzmaßnahmen anzuordnen. Landrat Frank Beckehoff hat deshalb heute eine „Allgemeinverfügung zur Verhütung und Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV 2“ erlassen.

Ab sofort gelten folgende Regelungen:

1. In geschlossenen Räumlichkeiten bei Konzerten und Aufführungen sowie bei sämtlichen sonstigen Veranstaltungen und Versammlungen besteht eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch am Sitz- oder Stehplatz.

2. Zuschauer von Sportveranstaltungen müssen auch am Sitz- oder Stehplatz eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

3. Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 1000 Personen mit Ausnahme von Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz sowie von Veranstaltungen und Versammlungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge (insbesondere politische Veranstaltungen von Parteien einschließlich Aufstellungsversammlungen zu Wahlen und Vorbereitungsversammlungen dazu sowie Blutspendetermine) zu dienen bestimmt sind, sind verboten.

Die Maskenpflicht besteht ab sofort auch für den Besuch von Kinos, nicht aber für den Besuch von Gottesdiensten.

Frank Beckehoff: „Ich appelliere an alle, insbesondere auch an Veranstalter und Sportvereine, die Regelungen einzuhalten, um eine weitere Ausbreitung des Virus möglichst einzudämmen. Es ist jedoch zu befürchten, dass wir bei unverändertem Infektionsgeschehen in den kommenden Tagen auch den zweiten Schwellenwert von 50 erreichen. Dann sind wir gehalten, weitere Einschränkungen anzuordnen“, so der Landrat. Vorgesehen ist dann beispielsweise, dass sich nur noch fünf Personen statt bisher zehn im öffentlichen Raum treffen dürfen. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass die Öffnungszeiten für gastronomische Betriebe eingeschränkt werden.

Corona: Kreis Olpe liegt über dem Durchschnitt in Deutschland

Update, 13. Oktober: 41,8 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohnern gab es in den letzten sieben Tagen im Kreis Olpe. Damit ist der für strengere Corona-Regeln maßgebliche Schwellenwert von 35 nach Angaben des Robert-Koch-Instituts deutlich überschritten worden. Der Kreis Olpe hat bereits gestern härtere Schutzmaßnahmen angekündigt.

Bundesweit liegt der so genannte Inzidenzwert bei 39,66. Die Zahl für den Kreis Olpe lag in den vergangenen Tagen meist deutlich darunter, am Dienstag überstieg sie den Bundesschnitt allerdings erstmals seit April wieder.

Im Kreis Olpe drohen strengere Corona-Vorgaben

Update, 12. Oktober: Die Corona-Fallzahlen im Kreis Olpe steigen weiterhin deutlich an. Nachdem bereits am Samstag 18 Neufälle gemeldet wurden, sind inzwischen weitere 13 Neuinfektionen bestätigt worden. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie beläuft sich nun auf 874. Derzeit gelten 80 Personen als akut infiziert.

Die Fallzahl pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen liegt heute laut Daten des Robert-Koch-Instituts bei 33,6. Allerdings ist durch die hohe Zahl der Neuinfektionen morgen mit einer 7-Tages-Inzidenz deutlich über dem ersten Schwellenwert von 35 zu rechnen.

Da das Infektionsgeschehen im Kreis Olpe nicht auf ein bestimmtes Ausbruchsgeschehen zurückzuführen ist, greifen bei Überschreiten des Schwellenwertes von 35 automatisch die Vorgaben in § 15a der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Danach dürfen im gesamten Kreisgebiet an Festen aus herausragendem Anlass nur noch höchstens 50 Personen teilnehmen, wenn sie nicht in der eigenen Wohnung durchgeführt werden. Ausnahmen können die Ordnungsämter nur auf Basis eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes zulassen.

