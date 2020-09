Corona im Kreis Olpe: Händler haben immer noch hohe Verluste

Siegen/Olpe. Eine IHK-Umfrage zeigt, dass Einzelhändler weiter stark von dem Corona-Einbruch betroffen sind. Auch die Mehrwertsteuersenkung hilft dabei nicht.

Zahlreiche Händler verzeichnen nach wie vor herbe Umsatzrückgänge. Das ist das Ergebnis einer IHK-Umfrage unter 104 Einzelhändlern in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein. „Zwar steigt allmählich die Konsumstimmung wieder“, sagt Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener. „Dennoch ist von regelrechter Freude am Einkauf nur wenig zu spüren. Corona liegt wie Mehltau über dem heimischen Handel.“

Die äußerst kostspielige sechsmonatige Mehrwertsteuersenkung ändere aus Sicht des heimischen Handels hieran wenig. „Das Milliarden-Steuergeschenk verpufft“, stellt Gräbener fest. „Auch zusätzliche verkaufsoffene Sonntage werden von einem Großteil der Einzelhändler derzeit nicht als konsumfördernd angesehen.“

Acht von zehn Händlern berichten von einer zum Teil deutlich gesunkenen Shoppingfreude der Konsumenten. Insbesondere der in vielen Fällen innenstadtprägende Mode-Einzelhandel hat damit zu kämpfen. Nahezu jedes Einzelhandelsunternehmen dieser Branche berichtet von einer gesunkenen Käuferstimmung. Klaus Gräbener: „Es ist mehr als bezeichnend, dass 58 Prozent der Einzelhändler nicht davon ausgehen, dass bei einer Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen die Lust am Einkauf signifikant steigen wird. Corona muss offenbar erst aus den Köpfen, ehe der Geldbeutel wieder wie früher gewohnt in den Geschäften geöffnet wird.“

Maßnahme ist ein Bürokratiemonster

Die überwältigende Mehrheit (75 Prozent) der Einzelhändler aus Siegen-Wittgenstein und Olpe sieht in der befristeten Senkung der Mehrwertsteuer keine wirksame Hilfe zur Belebung des Konsums. IHK-Handelsreferent Marco Butz: „Die sechsmonatige Mehrwertsteuersenkung entpuppt sich immer mehr als Bürokratiemonster. Der Aufwand für die Händler ist enorm, der Ertrag in den meisten Fällen aber sehr übersichtlich.“ Nur einige wenige Einzelhandelsbranchen profitierten von dieser Maßnahme. Bei größeren Anschaffungen wie Küchen wirke sie kauffördernd.

Um den Konsum wieder anzukurbeln, sind zusätzliche verkaufsoffene Sonntage ein heiß diskutiertes Thema. IHK-Konjunkturexperte Stephan Häger: „Verkaufsoffene Sonntage hätten eine Chance auf zusätzliche Umsätze sein können, wenn die Konsumstimmung wieder merklich anzöge. Dies ist für den Großteil der Unternehmen vor Ort offenbar jedoch nicht gegeben.“ 61 Prozent der Einzelhändler sehen in zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntagen keine geeignete Maßnahme, um den Konsum anzukurbeln. „Auch scheinen die Einzelhändler die permanenten juristischen Auseinandersetzungen um dieses Thema leid zu sein“, sagt Häger.

Beim Blick auf die aktuelle Situation gehen die Einschätzungen der Händler zum Teil weit auseinander. Zwar berichtet etwa ein Drittel der Händler von kaum gesunkenen oder sogar gestiegenen Umsätzen, bei annähernd einem Viertel sind aber der tägliche Umsatz und die tägliche Kundenzahl um mehr als 25 Prozent gesunken. Etwa 10 Prozent der Einzelhändler haben sogar nahezu keine Kunden oder keinen Umsatz. Marco Butz: „Der Großteil des stationären Einzelhandels sieht sich auf eine sehr harte Probe gestellt.“ Die durch den Shutdown verlorenen Umsätze seien in den meisten Fällen nicht mehr aufzuholen, die finanzielle Belastungsgrenze bei vielen Händlern erreicht. „Ein zweiter Shutdown wäre bei mehr als einem Drittel der lokalen Einzelhändler existenzbedrohend“, mahnt Marco Butz.