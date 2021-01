Corona im Kreis Olpe: Hohe Impfbereitschaft in Altenheimen

Kreis Olpe. Rund um den Jahreswechsel ist in den Altenheimen im Kreis Olpe weiter gegen Corona geimpft worden. Bewohner und Mitarbeiter nutzen das Angebot.

Auch an Silvester und Neujahr sind im Kreis Olpe weitere Corona-Schutzimpfungen in Altenheimen durchgeführt worden, etwa im Caritas-Zentrum Finnentrop. Innerhalb von ein paar Tagen hatten die Mitarbeitenden und Angehörige alles für die beiden angesetzten Impftermine an Neujahr und am 2. Januar vorbereitet. 98 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner sowie 75% der Mitarbeitenden aus dem Haus Habbecker Heide haben die Möglichkeit genutzt, sich impfen zu lassen. Auch einige ehrenamtlich Mitarbeitende konnten sich bereits impfen lassen.

„Insgesamt sind wir sehr froh, über die hohe Bereitschaft zur Impfung. Die beiden Tage sind ohne Komplikationen verlaufen. Ein großer Dank gilt Frau Dr. Sprenger als zuständiger Impfärztin und ihren Kolleginnen aus der Praxis Dr. Brill und Frau van Lier von der Sonnen-Apotheke in Finnentrop. Sie haben es ermöglicht, dass wir so frühzeitig impfen konnten und sie sorgten für einen reibungslosen Ablauf“, so Beatrice Hartmann, Zentrumsleiterin.

Im Josefsheim in Wenden erfolgte an Silvester die erste Impfung der Bewohnenden und Mitarbeitenden. Unter Leitung des für den Kreis Olpe zuständigen ärztlichen Koordinators Stefan Spieren applizierte das Ärzteteam, bestehend aus Herrn und Frau Spieren sowie den beiden Ärztinnen Dr. Clemens-Harmening und Sybille Mißmahl insgesamt mehr als 100 Dosen an Impfwillige der Einrichtung.

Erster Schritt in Richtung Normalität

„Es war uns wichtig, die Impfungen noch in diesem Jahr zu ermöglichen, auch wenn es mit einem großen organisatorischen und logistischen Aufwand verbunden war“, so Silke von Bültzingslöwen, Einrichtungsleitung des Caritas-Zentrums Wenden. Dank der hohen Einsatzbereitschaft aller Beteiligten war es möglich, einen Großteil der Bewohnenden sowie viele Mitarbeitende zu impfen. Innerhalb weniger Stunden konnten so die bestellten Impfdosen verabreicht werden.

„Die Impfung stellt einen ersten Schritt in Richtung Normalität dar, die wir uns alle für unsere Bewohnenden so sehr wünschen“, so von Bültzingslöwen. „Dass alle Beteiligten nicht gezögert haben, die Impfungen an Silvester durchzuführen zeugt von außerordentlicher Einsatzbereitschaft und großem Engagement. Alle Mitarbeitenden und besonders die Bewohnenden des Josefsheims wissen das sehr zu schätzen“ dankt sie insbesondere den Ärztinnen, Ärzten und dem unterstützenden medizinischen Fachpersonal.

Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie sind für die älteren Menschen und Mitarbeitenden täglich zu spüren. Auch wenn klar ist, dass alle bisherigen Regeln zur Vermeidung einer Infektion bestehen bleiben müssen, bringt die Impfung Zuversicht für einen Schritt in Richtung Normalität.