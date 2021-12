Corona Corona im Kreis Olpe: In der Wendener Kirche wird geimpft

Wenden. In Wenden wird jetzt in der Kirche geimpft. Zumindest im Rahmen einer Impfaktion in der kommenden Woche.

Am Mittwoch, dem 22. Dezember, besteht von 10 – 12. Uhr die Gelegenheit, sich in der Pfarrkirche St. Severinus in Wenden gegen Corona impfen zu lassen. Sowohl Erst-, Zweit- und Booster – Impfungen sind mit Biontech möglich. Booster-Impfungen werden ca. 5 Monate nach der Zweitimpfung empfohlen. Es ist keine Voranmeldung nötig. Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis und auch Ihre Impfdokumente mit.

Für das körperliche Heil

Es wird Adventsgebäck und Tee angeboten, auch meditatives Orgelspiel wird die Zeit adventlich verkürzen. Eine gute Gelegenheit, an diesen vorweihnachtlichen Tagen etwas für das körperliche Heil zu tun. Ein qualifiziertes Ärzte- und Helferteam wird sie empfangen.

Die Impfaktion geschieht in Zusammenarbeit mit dem Kreisgesundheitsamt und dem Roten Kreuz. Ehrenamtliche der Pfarrgemeinde engagieren sich ebenfalls.

