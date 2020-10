Corona im Kreis Olpe: Quarantänefälle stark gestiegen

Kreis Olpe. Das Covid-19-Virus greift im Kreis Olpe weiter um sich. Drei neue Infizierte und 48 neue Personen in Quarantäne meldet das Gesundheitsamt.

Im Kreisgebiet gibt es drei neue Corona-Infizierte. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten auf jetzt 821. Die Zahl der Personen in durch das Gesundheitsamt verordnete Quarantäne hat einen großen Sprung gemacht, sie ist in 24 Stunden von 432 auf nun 480 gestiegen. Diese Zahlen veröffentlichte die Kreisverwaltung am Dienstagabend auf ihrer Homepage.

737 wieder gesund

Allerdings gelten nun 737 Personen (89,77 Prozent) als genesen, vier mehr als noch am Montag. Somit sinkt die Zahl der aktuell Infizierten um eine Person auf 27, ebenso der sogenannte Inzidenzwert für sieben Tage von 12,6 auf jetzt 11,9.

Erfreulich ist, dass nur zwei der 27 Infizierten stationär behandelt werden müssen, keine davon intensivmedizinisch. Die meisten der 821 Menschen mit einem positiven Corona-Testergebnis wohnen in Lennestadt (171), die wenigsten in Kirchhundem (54).