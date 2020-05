Corona im Kreis Olpe: Schon wieder vier Todesopfer gemeldet

Kreis Olpe. Im Kreis Olpe sind vier weitere Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren gestorben. Weitere Beschränkungen stehen aber nicht bevor.

Während die Zahl der am Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Olpe nur noch langsam steigt, gibt es weiter zahlreiche Todesfälle. Nun sind vier weitere Covid-19-Patienten gestorben – eine 95 Jahre alte Frau aus Olpe, ein Mann (86) aus Finnentrop, ein 82 Jahre alter Mann aus Attendorn und eine 82-jährige Frau aus Drolshagen.

Letztere ist nach einer Mitteilung des Kreises bereits am 14. April gestorben, ihr Fall konnte aber erst jetzt dem Coronavirus zugeordnet werden. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit der Pandemie hat sich damit auf 51 erhöht. Gezählt werden alle Fälle, in denen unabhängig von vorliegenden Vorerkrankungen ein Corona-Test positiv bestätigt wurde.

Fünf Patienten auf der Intensivstation

Die Gesamtzahl der Infektionen im Kreis Olpe hat sich auf 609 erhöht, gegenüber dem Vortag sind damit sechs Nachweise hinzugekommen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, die seit vergangener Woche als Richtwert für Entscheidungen über Beschränkungen des öffentlichen Lebens herangezogen wird, beläuft sich im Kreis Olpe laut Auswertung des Landesgesundheitszentrums NRW auf den Wert 23,0 und liegt damit deutlich unter der kritischen Marke von 50.

Aktuell sind noch 39 Menschen infiziert, von denen 17 im Krankenhaus behandelt werden. Fünf von ihnen liegen auf einer Intensivstation und müssen beatmet werden. 519 Patienten gelten als genesen. In 170 Verdachtsfällen steht das Ergebnis des Corona-Tests noch aus.

Die bestätigten Corona-Fälle verteilen sich wie folgt auf die sieben Städte und Gemeinden: Lennestadt 135, Attendorn 132, Finnentrop 96, Olpe 96, Drolshagen 57, Wenden 50, Kirchhundem 43.