Corona im Kreis Olpe: Softwarepanne behindert Impfzentrum

Das Impfzentrum des Kreises Olpe informiert über Probleme bei der Ausstellung der Digitalen Impfzertifikate. In einer Pressemitteilung heißt es: „Derzeit häufen sich Anfragen bei der Telefonhotline des Impfzentrums zur Ausstellung der digitalen Impfzertifikate durch die Apotheken. Offenbar gibt es Probleme mit einigen Chargennummern der im Impfzentrum verwendeten Impfdosen.

Diese werden von der Software zur Ausstellung der Impfzertifikate nicht als gültig erkannt, so dass das digitale Impfzertifikat in der Apotheke nicht ausgestellt werden kann. Der Softwarehersteller arbeitet an der Lösung des Problems.

Hintergrund ist, dass das für die Überprüfung der Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut für einige der im Impfzentrum verwendeten Impfstoffchargen das Mindesthaltbarkeitsdatum verlängert hatte und diese Änderung noch nicht in die Software zur Ausstellung der Zertifikate eingeflossen ist.

Weitere Informationen des Paul-Ehrlich-Institutes zu diesem Thema gibt es hier: https://www.pei.de/DE/newsroom/hp-meldungen/2021/211004-haltbarkeitsdauer-comirnaty-verlaengert.html

