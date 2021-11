Corona im Kreis Olpe: Tägliche Impfhotline freigeschaltet

Der Kreis Olpe reaktiviert seine Impfhotline für Fragen. Impftermine sind nur für die laufende Woche buchbar, um Ausfälle zu minimieren.

Kreis Olpe. Das Thema Corona-Impfung beschäftigt derzeit viele Menschen. Der Kreis Olpe reaktiviert deshalb seine Impf-Hotline. Unter 02722/6575660 werden Fragen zur Impfung, zur Terminbuchung und zum Ablauf im Impfzentrum in Attendorn beantwortet.

Die Hotline ist am Montag und Dienstag von 9 bis 15 Uhr, Mittwoch 9 von 18 Uhr, Donnerstag von 9 bis 22 Uhr, Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr besetzt. Fragen können auch per E-Mail an pg-impfen@kreis-olpe.de gestellt werden.

Termine im Impfzentrum sind derzeit jeweils nur für die laufende Woche buchbar unter www.kreis-olpe.de/impfung. Damit wollen die Organisatoren ein Problem vermeiden, das sich zuletzt vermehrt zeigte: „Wir haben festgestellt, dass etliche Impfwillige offenbar an verschiedenen Stellen Termine gebucht haben, neben dem Impfzentrum zum Beispiel in mehreren Arztpraxen“, sagt der verantwortliche Arzt der Koordinierenden COVID-Impfeinheit (KoCI) des Kreises Olpe, Stefan Spieren. „Dadurch sind Termine im Impfzentrum verfallen, weil die betreffenden Personen nicht erschienen sind. Die aktuelle Lage in der vierten Welle ist jedoch so ernst, dass wir uns – als Impfteam und als Gesellschaft – solche Ausfälle nicht leisten können. Wer einen Termin bucht, muss ihn auch wahrnehmen.“

Einen gebuchten und nicht mehr benötigten Termin abzusagen, ist über das Buchungsportal möglich. Termine im Impfzentrum werden zu Beginn der Woche freigeschaltet.

