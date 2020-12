Corona im Kreis Olpe: „Wir waren in Ischgl als es losging“

Tobias Schürholz ist 44 Jahre alt und lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Drolshagen. Er arbeitet als Postzusteller bei der Deutschen Post und führt nebenberuflich einen Forstbetrieb mit Weihnachtsbaum-Verkauf. Wie er die letzten Wochen und Monate der Corona-Krise erlebt hat, erzählt er im Corona-Tagebuch.

„Wir waren gerade in Ischgl als sich der Ski-Ort im März zum Corona-Hotspot entwickelt hat. Es war zunächst alles toll, das Wetter war wunderschön – aber es kamen ziemlich schnell Unruhen auf. Wir waren ein paar Tage da, als die Katastrophe losging und Ischgl plötzlich Krisengebiet war. Als wir noch vor Ort waren, haben wir schon Kontakt zum Gesundheitsamt aufgenommen und versucht einen Schnelltest zu bekommen. Weil zuhause meine Schwiegereltern auf unsere Kinder aufpassten. Und die wollten wir schließlich nicht anstecken. Es war aber kein Test zu bekommen.







Zuhause in Drolshagen haben wir dann eine kontaktlose Übergabe gemacht, das heißt, meine Schwiegereltern sind uns nicht begegnet. Wir hatten keine Symptome, haben uns aber zunächst mit den Kindern freiwillig in Quarantäne begeben. Auch mein Arbeitgeber wollte das so. Sicher ist sicher. Und die Schulen hatten zu dem Zeitpunkt eh schon zu. Später mussten meine Frau und ich tatsächlich in die angeordnete Quarantäne, weil wir zu einer positiv getesteten Person Kontakt hatten. Unsere Nachbarn haben uns in der Zeit unterstützt. Das war schon toll, was sie geleistet haben. Und wir hatten zuhause mal ein bisschen mehr Zeit für die Familie.





Nach der Quarantäne-Zeit habe ich Corona natürlich auf der Arbeit gemerkt. Die Menschen kaufen deutlich mehr online ein und dadurch haben die Zusteller der Deutschen Post wesentlich mehr zu tun. Aber ansonsten war der Alltag wieder da. Seit Herbst läuft nun das Weihnachtsbaum-Geschäft. Da hat sich schnell gezeigt, dass der Verkauf zunächst zurückgeht. Normalerweise bestellen Firmen Weihnachtsbäume für diverse Events, das fiel alles weg.





Aber jetzt vor dem ersten Advent läuft das wieder richtig gut an. Die Menschen bestellen auch aus der Quarantäne bei uns Weihnachtsbäume, die wir ihnen dann kontaktlos vor die Haustür liefern. Ich schaue jetzt optimistisch auf die kommenden Wochen.“