Corona-Kontrollen: Wo es besonders viele Verstöße gibt

In der Gemeinde Wenden hat es seit dem 16. Oktober insgesamt 170 Kontrollen des Ordnungsamtes wegen möglicher Verstöße gegen die Corona-Verordnungen gegeben. Das teilte Bürgermeister Bernd Clemens in der Ratssitzung am Mittwoch mit.

Bei 27 kontrollierten Gaststätten seien zehn Verstöße festgestellt und entsprechende Bußgelder verhängt worden. 15 Kontrollen habe das Ordnungsamt im öffentlichen Umfeld des Rathauses gemacht. Ergebnis: zwei Verstöße.

Bei der Kontrolle von sieben Fußballspielen, neun Vereinsheimen und vier Spielhallen seien keinerlei Verstöße festgestellt worden. Anders sah es aus bei 59 angeordneten Quarantänemaßnahmen. Hier hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes fünf Verstöße festgestellt, die mit Bußgeldbescheiden und Strafverfahren geahndet worden seien. Auch 49 Wendener Geschäfte im Einzelhandel, wie Friseure und Bäckereien, seien kontrolliert worden. Hier habe es eine Verwarnung gegeben.

„Wir machen sehr wohl stichprobenartige Kontrollen. In den meisten Fällen wird sich daran gehalten, sonst wird rigoros dagegen vorgegangen“, sagte Bürgermeister Clemens.