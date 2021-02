Corona: Olpe Aktiv startet Solidaritätsaktion „I love Olpe“

Olpe. Mit Überraschungstüten für Heimat-Shopper möchte der Stadtmarketingverein Olpe Einzelhändler und Gastronomen im Lockdown unterstützen.

„Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Hol du dir deins!“ lautet die Aktion von Olpe Aktiv. Mit dieser Idee bittet der Stadtmarketingverein alle Bürgerinnen und Bürger, Freunde, Kollegen und Heimat-Shopper zu Solidarität. Es wird noch dauern bis die meisten Geschäfte und Gastronomiebetriebe wieder ihre Türen öffnen können. So kam in der ersten Online-Kreativrunde von Olpe Aktiv gleich von mehreren Unternehmern der Wunsch auf nach mehr Zusammenarbeit untereinander und einer daraus resultierenden Bündelung der Kräfte.

Erlös der Wundertüten wird den Olper Firmen 1:1 gutgeschrieben

„Wir haben die Idee direkt aufgegriffen und kurzum die Solidaritätsaktion „I love Olpe – meine Wundertüte“ ins Leben gerufen. Hier liefern uns Olper Einzelhändler, Dienstleister, Freizeit- und Gastronomiebetriebe Waren oder Gutscheine im Wert von je 5 bis 10 Euro in die Geschäftsstelle. Wir packen diese zusammen und geben als Vermittler dann anschließend die Überraschungspakete im Wert von 30 und 50 Euro an alle, die Olpe genauso lieben wie wir“, erklärt Silke Niederschlag vom Team Olpe Aktiv. Der Erlös wird den beteiligten Firmen umgehend 1:1 gutgeschrieben. Die Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG zeigte sich von der Idee so begeistert, dass sie spontan die Kosten für 500 hochwertige Tragetaschen übernahm.

Gerne leistet auch Olpe Aktiv einen Beitrag zur Wundertüte und bereichert das kleine Päckchen um 5 Euro und das große um 10 Euro Olper Mark. Zusätzlich enthält jede Überraschungstüte eine Losnummer, die zur Teilnahme an einem Gewinnspiel berechtigt. Der Mehrwert dieser Tasche ist somit auf verschiedene Weise gegeben. „Das Wichtigste ist aber das Signal für die Solidarität,“ so Peter Enders der 1. Vorsitzende von Olpe Aktiv.

Bestellungen nimmt das Team von Olpe Aktiv ab sofort sowohl unter 02761/83-1900 als auch per E-Mail an touristikbuero@olpe.de entgegen.

