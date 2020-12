Corona: So leidet ein Konditormeister unter der Pandemie

Peter Lütticke (53), Konditormeister und Betriebswirt, ist Inhaber des Café Moses am Augustinusplatz in Neu-Listernohl. Das Traditionscafé wurde im Jahre 1925 von seinem Opa Heinrich und seiner Oma Agatha gegründet. Wie kam es zu dem Namen „Café Moses“? Die Großeltern hatten sieben Kinder und Josef, das jüngste, wurde von der Mutter „Moses“ gerufen. Aus Platzmangel hatte man ihn nicht in ein Bett, sondern in einen Binsenkorb gelegt.

Den Nachbarskindern sagte die Mutter: „Den kleinen Josef habe ich im Schilf an der Lister in diesem Binsenkorb gefunden.“ Von da an hatte Josef seinen Namen „Moses“ und später wurde der Name auf das Café übertragen. Für den heutigen Inhaber Peter Lütticke gab es während der Pandemie Änderungen in geschäftlicher wie privater Hinsicht, die er so zusammenfasst:

Tourismus ist zum Erliegen gekommen

„Das Kaffeehaus haben wir im Lockdown pflichtgemäß geschossen, aber der Kuchenverkauf über die Theke ging unter der Woche und am Wochenende weiter. Im April und Mai war das Wetter warm, hell und schön. Viele Fahrradfahrer und Wanderer kamen und bestellten Kaffee to go und Kuchen. In Entfernung zum Café verzehrten diese den Kuchen und tranken den Kaffee. Dazu luden die Sitzbänke auf dem weiträumigen Augustinusplatz ein.

Erstaunlicherweise unterstützen uns zahlreiche Stammgäste. Sie nahmen den Kuchen für ein gemütliches Familien-Kaffeekränzchen mit nach Hause. Im Lockdown light sah die Sache anders aus. In der dunklen Jahreszeit sind die Tage kürzer und der Tourismus ist im November zum Erliegen gekommen. Deshalb habe ich den Kuchenverkauf auf das Wochenende reduziert. Ich bedaure sehr, dass die Gäste nicht ins Kaffeehaus kommen dürfen. Dass man die Mitarbeiterinnen nicht mehr sieht, vermisse ich besonders.

Oft an Bigge und Lister unterwegs

In der freigewordenen Zeit bin ich des Öfteren an der schönen Bigge oder an der Lister wandern gegangen. Als amtierender Zeremonienmeister des Karnevalsvereins Neu-Listernohl bedauere ich natürlich, dass kein Karneval stattfindet. Auch die Aktivitäten im Dorfverein – Dorffrühstück, Klönabende, Bayerischer Frühschoppen, Weihnachtsmarkt – konnten aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden. Der MGV Neu-Listernohl kann wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Abstände nicht im Vereinslokal, Café Moses, proben. Zusammengefasst: Das ganze Vereinsleben in Neu-Listernohl leidet sehr.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Teil-Shutdown gilt mindestens bis zum 20. Dezember. An eine Lockerung danach, die mir ermöglichen würde, das Café wieder zu öffnen, glaube ich nicht. Wenn allerdings eine Lockerung fürs Café ab 21. Dezember beschlossen wird, öffne ich mein Café an den Weihnachtsfeiertagen.“

Aufgezeichnet von Meinolf Lütticke