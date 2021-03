Corona: Wo Schnelltests im Kreis Olpe kostenlos möglich sind

Hausarzt Stefan Spieren bietet wie viele andere Hausärzte im Kreis Olpe Schnelltests in seiner Praxis an.

Kreis Olpe. Schnelltests sollen helfen, Corona im Kreis Olpe in den Griff zu bekommen. Ein Überblick über die Teststellen in allen Städten und Gemeinden.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sollen Schnelltests auch im Kreis Olpe einen höheren Stellenwert erreichen. Gemeinsam mit dem DRK, Arztpraxen und Apotheken hat der Kreis daher Schnelltest-Stationen in allen sieben Städten und Gemeinden eingerichtet. Dort sind die so genannten Bürgertests möglich, also ein kostenloser Schnelltest pro Woche. Ein Überblick.

Attendorn

DRK-Haus , St.-Ursula-Straße, Tel. 02761/964829, Anmeldung auf www.schnelltest-kreis-olpe.de oder per E-Mail an hermanns@kv-olpe.drk.de

, St.-Ursula-Straße, Tel. 02761/964829, Anmeldung auf www.schnelltest-kreis-olpe.de oder per E-Mail an hermanns@kv-olpe.drk.de Praxis Dres. Alsat , Niederste Straße 18, Anmeldung unter Tel. 02722/2075

, Niederste Straße 18, Anmeldung unter Tel. 02722/2075 Praxis Dr. Beckmann , Ewiger Straße 1a, Anmeldung unter Tel. 02722/7225

, Ewiger Straße 1a, Anmeldung unter Tel. 02722/7225 Löwen-Apotheke, Wasserstraße 12, Anmeldung unter Tel. 02722/4088 oder auf www.loewen-apotheke-attendorn.de

Drolshagen

Praxis Dr. Hecker & Dr. Gabriel , Brunnenstraße 5, Anmeldung unter Tel. 02761/7579

, Brunnenstraße 5, Anmeldung unter Tel. 02761/7579 Praxis Dr. Albus , Belmicker Weg 1, Hützemert, Anmeldung unter Tel. 02763/6967 oder auf www.albus.info

, Belmicker Weg 1, Hützemert, Anmeldung unter Tel. 02763/6967 oder auf www.albus.info Praxis Dr. Laguna , Kirchplatz 6, Anmeldung unter Tel. 02761/979060

, Kirchplatz 6, Anmeldung unter Tel. 02761/979060 DRK, Gerhardusstraße 14, Anmeldung unter Tel. 02761/964829, auf www.schnelltest-kreis-olpe.de oder per E-Mail an hermanns@kv-olpe.drk.de

Finnentrop

Praxis Dres. Baumeister, Weiweiler, Kleffmann, Sprenger und Schüttler , Bamenohler Straße 232, Anmeldung per E-Mail an info@hausarzt-finnentrop.de

, Bamenohler Straße 232, Anmeldung per E-Mail an info@hausarzt-finnentrop.de Praxis Gunkel und Emmerling , Bamenohler Straße 248, Anmeldung unter Tel. 02721/7269

, Bamenohler Straße 248, Anmeldung unter Tel. 02721/7269 DRK, Johannes-Scheele-Straße 17, Bamenohl, Anmeldung unter Tel. 02761/964829, auf www.schnelltest-kreis-olpe.de oder per E-Mail an hermanns@kv-olpe.drk.de

Kirchhundem

DRK, Flaper Schulweg 4, Anmeldung unter Tel. 02761/964829, auf www.schnelltest-kreis-olpe.de oder per E-Mail an hermanns@kv-olpe.drk.de

Lennestadt

Gemeinschaftspraxis Metten/Gäher , Bielefelder Straße 41a, Elspe, Anmeldung unter Tel. 02721/20811

, Bielefelder Straße 41a, Elspe, Anmeldung unter Tel. 02721/20811 Praxis Dr. Asbach , Gasse 17, Elspe, Anmeldung unter Tel. 02721/3184

, Gasse 17, Elspe, Anmeldung unter Tel. 02721/3184 Praxis Dr. Umlauf , Freiheit 50, Bilstein, Anmeldung unter Tel. 02721/989503 oder auf www.dr-umlauf.de

, Freiheit 50, Bilstein, Anmeldung unter Tel. 02721/989503 oder auf www.dr-umlauf.de Praxis Thöne und Heedt , Am Rott 29, Maumke, Anmeldung unter Tel. 02721/989698 oder auf www.aerztehaus-lennestadt.de

, Am Rott 29, Maumke, Anmeldung unter Tel. 02721/989698 oder auf www.aerztehaus-lennestadt.de Praxis Dr. Roloff , Marktplatz 5, Altenhundem, Anmeldung unter Tel. 02723/6560

, Marktplatz 5, Altenhundem, Anmeldung unter Tel. 02723/6560 Praxis Stickeler und Kollegen , Hundemstraße 95a, Altenhundem, Anmeldung unter Tel. 02723/686110 oder auf hausaerzte-lennestadt.de

, Hundemstraße 95a, Altenhundem, Anmeldung unter Tel. 02723/686110 oder auf hausaerzte-lennestadt.de Hebammenpraxis Klapperstorch , Winterberger Straße 20, Saalhausen, Anmeldung unter Tel. 0151/22192707 oder auf www.klapperstorch-olpe.de

, Winterberger Straße 20, Saalhausen, Anmeldung unter Tel. 0151/22192707 oder auf www.klapperstorch-olpe.de Apotheke am Schützenplatz , Kölner Straße 62, Grevenbrück, Anmeldung unter Tel. 02721/20289 oder auf www.apotheke-am-schuetzenplatz-lennestadt.de

, Kölner Straße 62, Grevenbrück, Anmeldung unter Tel. 02721/20289 oder auf www.apotheke-am-schuetzenplatz-lennestadt.de DRK, Meggener Straße 63b, Meggen, Anmeldung unter Tel. 02761/964829, auf www.schnelltest-kreis-olpe.de oder per E-Mail an hermanns@kv-olpe.drk.de

Olpe

Praxis Dr. Brüser , Bahnhofstraße 5, Anmeldung unter Tel. 02761/5051

, Bahnhofstraße 5, Anmeldung unter Tel. 02761/5051 Lindenapotheke , Martinstraße 6, Anmeldung auf www.linden-apotheke.eu

, Martinstraße 6, Anmeldung auf www.linden-apotheke.eu Martinus-Apotheke , Martinstraße 23, Anmeldung auf www.martinus-apotheke.de

, Martinstraße 23, Anmeldung auf www.martinus-apotheke.de Praxis Dr. Stützle , Kardinal-von-Galen-Straße, Anmeldung unter Tel. 02761/1555 oder auf www.praxisstuetzle.de

, Kardinal-von-Galen-Straße, Anmeldung unter Tel. 02761/1555 oder auf www.praxisstuetzle.de Praxis Dr. Wald , Martinstraße 19-21, Anmeldung unter Tel. 02761/5204

, Martinstraße 19-21, Anmeldung unter Tel. 02761/5204 Apotheke am Markt , Westfälische Straße 19, Anmeldung unter Tel. 02761/3500 oder auf www.apotheke-am-markt-olpe.de

, Westfälische Straße 19, Anmeldung unter Tel. 02761/3500 oder auf www.apotheke-am-markt-olpe.de Praxis am Imberg , Winterbergstraße 44, Anmeldung unter Tel. 02761/5282 oder auf praxisamimberg.de

, Winterbergstraße 44, Anmeldung unter Tel. 02761/5282 oder auf praxisamimberg.de Praxis Heinen/Daub , Kardinal-von-Galen-Straße 20, Anmeldung unter Tel. 02761/1228

, Kardinal-von-Galen-Straße 20, Anmeldung unter Tel. 02761/1228 Kinderarztpraxis Schwickart und Kollegen , Martinstraße 29, Anmeldung unter Tel. 02761/3722

, Martinstraße 29, Anmeldung unter Tel. 02761/3722 DRK , An der Vogelrute 8, Rhode, Anmeldung unter Tel. 02761/964829, auf www.schnelltest-kreis-olpe.de oder per E-Mail an hermanns@kv-olpe.drk.de

, An der Vogelrute 8, Rhode, Anmeldung unter Tel. 02761/964829, auf www.schnelltest-kreis-olpe.de oder per E-Mail an hermanns@kv-olpe.drk.de DRK, In der Stubicke 5, Anmeldung unter Tel. 02761/964829, auf www.schnelltest-kreis-olpe.de oder per E-Mail an hermanns@kv-olpe.drk.de

Wenden