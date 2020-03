Dass immer mehr Menschen die Öffentlichkeit meiden, ist auch im Einzelhandel zu spüren. „Von der Frequenz her sind weniger Bürger in der Stadt, also auch weniger in den Geschäften, was gleichzeitig weniger Umsatz bedeutet“, sagt Friseur Andreas Stenzel. Im Einzelhandel spüre man die Einbußen, die durch die Epidemie verursacht werden. „Es ist wirklich beängstigend“, so der Frisör.

Zwar gebe es in seinem Salon noch keine Einbußen, allerdings seien die Auswirkungen überall spürbar. Es sei nur eine Frage der Zeit. „Wir merken bei manchen Lieferanten, dass Perückenmodelle nur schwierig und mit extrem langer Wartezeit zu bestellen sind.“ Denn: viele der Perücken werden in China hergestellt. So müssen Alopecia- oder Krebspatienten teilweise ein halbes Jahr auf ihre Kopfbedeckung warten.

Umsätze geringer als in den Vorjahren

Auch Peter Endens, Senior-Chef von Mode Maiworm, bestätigt, dass die Auswirkungen von Covid-19 in den vergangenen Tagen deutlich spürbar sind. „Die Kunden sind verängstigter.“ Obwohl es beim Mode-Kauf nicht so viel Kundenkontakt gibt wie in Supermärkten, auf Veranstaltungen oder in Restaurants, stellt Endens trotzdem fest, dass weniger Menschen in die Läden kommen. „Die Umsätze sind natürlich nicht wie sonst im Frühjahr.“

Er sagt aber auch, dass es schon häufiger Gründe gab, die die Umsätze sinken ließen. So beispielsweise wetterbedingte Umstände wie enormer Schneefall. „Das kam dann später wieder rein“, sagt er. Man müsse nun abwarten, wie weit sich das Coronavirus noch ausbreitet und wie lange es dauert, bis die Menschen mehr Sicherheit haben.

Ärger über weiterhin geöffnete Geschäfte

Kleinere Einzelhändler wie „Das Haus“ in Olpe haben in der Corona-Krise bereits ganz geschlossen – wie es auch die Bundesregierung empfiehlt. Für Tina Laarmann, Inhaberin von dem Concept-Store „Das Haus“, ist das ein konsequenter und logischer Schritt. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden, Angestellten und Mitmenschen hat gerade höchste Priorität. Je früher wir alle gemeinsam uns an diese Maßnahmen halten, desto früher wird es vorbei sein.“

Deswegen ärgere sie es auch, dass sich einige Händler nicht an die strengen Vorgaben halten und trotzdem weiterhin uneingeschränkt geöffnet haben und somit auch Kunden anlocken. Für Laarmann gibt es aktuell keinen dringenden Bedarf für Kleidung. „Klamotten kaufe ich für Anlässe. Aber die gibt es momentan eben nicht.“

Einen Online-Shop betreibt Laarmann nicht, sie informiert aber über ihren Instagram-Account über Neuheiten und verschickt auf Kundenwunsch auch Päckchen. Das kann die Einbußen des lokalen Geschäfts jedoch nicht abfangen. „Ich mache mir definitiv Sorgen um meine Existenz. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen – auch, weil überhaupt noch nicht klar ist, wer uns jetzt in dieser Situation überhaupt hilft.“

Händler halten über Instagram Kontakt zu Kunden

„Die aktuelle Situation spitzt sich immer weiter zu und die Läden bleiben ab sofort geschlossen“, schreibt das Modegeschäft „Du & Ich“ aus Olpe, das seit Dienstag geschlossen ist, auf seiner Facebook-Seite. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden, Angestellten und Mitmenschen hat gerade höchste Priorität und wir hoffen, dass ihr alle gesund bleibt.“

„Du & Ich“ weist auf die Möglichkeit hin, Bestellungen telefonisch oder per E-Mail aufzugeben, um den heimischen Einzelhandel auch in der Krisensituation weiter zu unterstützen.

Auch das Lädchen „Dein Lieblingsstück“ in Attendorn hat ab sofort geschlossen. Inhaberin Ella Steinbach fällt dieser Schritt sehr schwer, aber Gesundheit und Sicherheit gehen in diesem Fall vor. Auf ihrer Instagram-Seite versucht sie ihre Kunden zu vertrösten: „Ich habe mir überlegt, dass ich weiterhin schöne Stories für Euch mache! Wenn für Euch was dabei ist, könnt ihr per PN (privater Nachricht, Anm.d.Red.) bei mir bestellen! Ich hoffe, dass wir das Ganze schnell überstehen.“ Sie habe sich den Frühlingsanfang anders vorgestellt. „Ich bin sehr traurig, denn ich werde Euch sehr vermissen.“