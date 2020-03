Die zunehmende Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat weitreichende Auswirkungen auf das Leben im Kreis Olpe. In unserem Newsblog informieren wir laufend über aktuelle Entwicklungen, neue Fälle, abgesagte Veranstaltungen und die Folgen des Virus für Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Dienstag, 17. März: Zwei weitere Corona-Fälle bestätigt

Insgesamt 14 Menschen im Kreis Olpe sind bislang positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben der Kreisverwaltung kamen seit gestern zwei Fälle dazu.

Erstmals wurde aus Attendorn eine Infektion gemeldet, außerdem kam in Finnentrop ein Patient hinzu. Über die Schwere der Erkrankungen macht der Kreis Olpe keine Angaben.

Dienstag, 17. März: Betrieb in Fahrschulen ruht vollständig

Auch die Fahrschulen im Kreis Olpe haben auf behördliche Anordnung ihren Betrieb eingestellt, meldet Wolfgang Gräve, Unterbezirksleiter für den Kreis Olpe beim Fahrlehrerverband Westfalen: „Seit 13 Uhr dürfen weder Fahrstunden noch Theorieunterricht angeboten werden.“

Der Beschluss gilt vorerst bis zum 19. April. Betroffen ist auch die Berufskraftfahrer-Ausbildung und die Stunden zum Abbau von Punkten.

Dienstag, 17. März: Biggesee Open Air steht in den Sternen

Ob das Biggesee Open Air, zu dem unter anderem Mark Forster und Silbermond in Olpe erwartet werden, tatsächlich im Juni stattfinden kann, wird angesichts der Corona-Krise immer ungewisser.

„Wir arbeiten momentan intensiv daran, dass das Biggesee Open Air 2020 wie geplant stattfinden kann. Jedoch steht die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter für uns an oberster Stelle, weshalb wir in dauerhaftem Kontakt mit den zuständigen Behörden stehen“, schreiben die Veranstalter in ihrem regelmäßigen Newsletter.

Dienstag, 17. März: Gastronomie im Kreis Olpe vollständig geschlossen

Landrat Frank Beckehoff hat verfügt, dass alle Gastronomiebetriebe im Kreis Olpe geschlossen werden müssen. Der Beschluss gilt bis zum 19. April, aber auch eine Verlängerung ist nicht ausgeschlossen.

Ein Erlass der NRW-Landesregierung sieht vor, dass alle Cafés und Restaurants um 15 Uhr schließen müssen. Tische sollten einen Mindestabstand von zwei Metern haben. „Diese Auflagen sind nach unserer Auffassung gar nicht zu kontrollieren. Deshalb haben wir uns zu diesem drastischen Schritt entschlossen“, erklärt der Landrat.

Alle Informationen zum Erlass der Kreisverwaltung lesen Sie hier.

Dienstag, 17. März: Erste Geschäfte schließen komplett

Die ersten Einzelhänder reagieren auf die Empfehlung der Bundeskanzlerin, Geschäfte geschlossen zu halten, wenn dort keine Waren des täglichen Bedarfs verkauft werden. „Die aktuelle Situation spitzt sich immer weiter zu und die Läden bleiben ab sofort geschlossen“, schreibt das Modegeschäft „Du & Ich“ aus Olpe. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden, Angestellten und Mitmenschen hat gerade höchste Priorität und wir hoffen, dass ihr alle gesund bleibt.“

„Du & Ich“ weist auf die Möglichkeit hin, Bestellungen telefonisch oder per E-Mail aufzugeben, um den heimischen Einzelhandel auch in der Krisensituation weiter zu unterstützen.

Geschlossen ist auch der Concept-Store „Das Haus“ – für Inhaberin Tina Laarmann ein konsequenter und logischer Schritt. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden, Angestellten und Mitmenschen hat gerade höchste Priorität. Je früher wir alle gemeinsam uns an diese Maßnahmen halten, desto früher wird es vorbei sein.“ Deswegen ärgere sie es auch, dass einige Händler trotzdem weiter uneingeschränkt geöffnet haben.

Einen Online-Shop betreibt Laarmann nicht, sie informiert aber über ihren Instagram-Account über Neuheiten und verschickt auf Kundenwunsch auch Päckchen. Das kann die Einbußen des lokalen Geschäfts jedoch nicht abfangen. „Ich mache mir definitiv Sorgen um meine Existenz. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen – auch, weil überhaupt noch nicht klar ist, wer uns jetzt in dieser Situation überhaupt hilft.“

Dienstag, 17. März: Besucherverkehr in Polizeigebäuden eingeschränkt

Die Kreispolizeibehörde (KPB) Olpe hat sich entschlossen, den persönlichen Kontakt so weit wie möglich einzuschränken und den Besucherverkehr in den Dienstgebäuden auf das Notwendigste zu begrenzen. Bürger werden gebeten, zunächst anzurufen, bevor sie eine Polizeidienststelle aufsuchen (Tel. 02761/9269-0). Auf diese Weise könne vorab geklärt werden, ob ein persönliches Erscheinen notwendig ist.

Es gibt auch Möglichkeiten, Angelegenheiten schriftlich oder online zu erledigen. So weist die Polizei auf die Internetwache hin, wo ebenfalls Hinweise gegeben und Strafanzeigen erstattet werden können.

Wenn Bürger ein Polizeigebäude aufsuchen, finden sie dort wichtige Informationen zu den veränderten Abläufen. Diese Verhaltenshinweise sollten dringend beachtet werden.

Im Notfall sollte auch zukünftig nicht gezögert werden, sofort die Notrufnummer 110 zu wählen. Die Dienststellen in Olpe, Attendorn und Lennestadt sind nach wie vor rund um die Uhr besetzt. Die Polizei betont: „Die Aufgabenwahrnehmung der KPB Olpe ist weiterhin in vollem Umfang gewährleistet.“

Dienstag, 17. März: Evangelische Gottesdienste ebenfalls abgesagt

Die Corona-Pandemie stellt auch das kirchliche Leben vor große Herausforderungen. Nachdem das Erzbistum Paderborn bereits alle katholischen Gottesdienste auch im Kreis Olpe abgesagt hat, fallen nun auch die Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde Attendorn-Lennestadt mindestens bis zum Ende der Osterferien aus.

„Diese Entscheidung ist den Verantwortlichen der Kirchengemeinde nicht leicht gefallen, denn der Gottesdienst ist das Zentrum des Gemeindelebens. Aber wir sehen unsere Verantwortung für die Gesundheit unserer Gemeindeglieder – gerade auch der älteren – und darum keine Alternative zu dieser Entscheidung“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ob die Konfirmationsgottesdienste wie geplant stattfinden können, steht noch nicht fest. Noch vor den Osterferien soll darüber entschieden werden, ob sie auf einen Termin nach den Sommerferien verschoben werden.

Dienstag, 17. März: Erste Apotheke führt „Spuck-Schutz“ ein

Um auch und gerade in Corona-Zeiten eine angemessene Versorgung der Bevölkerung aufrecht zu halten hat Apotheker Daniel Siebert aus der Martinus-Apotheke in Olpe einen Schutz für seine Mitarbeiter installiert. „Das Virus wird per Tröpfcheninfektion übertragen und die Apotheke ist eine der ersten Anlaufstellen bei Husten und Schnupfen. Auch wir müssen die Infektionskette durchbrechen.“

Die Plexiglasscheiben hängen von der Decke und trennen kaum merklich Kunde und Mitarbeiter. „Ich bin es meinen Mitarbeitern schuldig, sie geben alles um den Betrieb am Laufen zu halten und unsere Kunden zu versorgen. Wir halten uns an die Hygiene-Richtlinien des Robert-Koch-Instituts, waschen und desinfizieren regelmäßig Hände und Gesicht, aber wir müssen mehr tun.“

Nicht nur die Mitarbeiter im Handverkauf sind geschützt: „Wir haben auch unseren Botendienst angepasst und mit Masken und Handschuhen versorgt.“ Vorsichtsmaßnahmen, die gestern noch übertrieben schienen, betont der Apotheker, könnten morgen schon zu wenig sein. „ Ich möchte meine Mitarbeitern maximalen Schutz bieten.“

Montag, 16. März: Elektrobus SAM rollt vorerst in die Garage

Sechs Plätze, verteilt auf einer relativ kleinen Fläche, hat der größtenteils autonom fahrende Elektrobus SAM, der seit vier Wochen im Probebetrieb durch Drolshagen fährt. Folgerichtig erscheint da die Entscheidung, die Bürgermeister Uli Berghof auf Facebook verkündet: „Aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation wurde beschlossen, den Probebetrieb von SAM in Drolshagen ab morgen, 17. März, zum Schutz der Gesundheit von Fahrgästen und Mitarbeitern bis auf Weiteres auszusetzen.“

Montag, 16. März: Spieler der SG Finnentrop-Bamenohl infiziert

Ein Spieler des Westfalenliga-Spitzenreiters SG Finnentrop-Bamenohl ist mit dem Coronavirus infiziert, wie ein Vereinssprecher auf unsere Anfrage bestätigte. Er befindet sich mit leichten Symptomen in häuslicher Quarantäne.

Daraufhin hat sich auch ein Großteil der Mannschaft auf freiwilliger Basis zu Hause zurückgezogen. Sportlich hat die Infektion keinerlei Auswirkungen. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, ist der Fußballbetrieb derzeit ohnehin komplett eingestellt.

Montag, 16. März: Schwere Zeiten für FKK-Club-Betreiber

„Es ist eine absolute Krise“, meint Burghard Grudnick, Clubbesitzer des FKK-Schlaraffenland in Wenden. Am Montagmorgen habe er den Anruf der Gemeinde bekommen, dass er seinen Club sofort und bis auf Weiteres schließen müsse.

„Schon in den vergangenen zwei Wochen hatten wir nur noch sehr wenig Kunden, vielleicht zehn Prozent des üblichen Aufkommens“, so Grudnick. Die Anzeichen waren da, trotzdem habe ihn die Entscheidung der Landesregierung überrumpelt.

Wie es weitergehen soll, das wisse er noch nicht. „Vielleicht bieten wir Fern-Sex an. Die Mädchen stehen dann zehn Meter von dem Kunden entfernt und ziehen sich aus“, macht Grudnick einen nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag. Er hoffe, dass „die Mädchen nicht weglaufen“ und sich der Club bis Ende der Sperrfrist am 19. April halten könne.

Betroffen von dem neuen Erlass sind neben Prostitutionsbetrieben auch Bars, Kinos und ab morgen auch Fitnessstudios und Schwimmbäder.

Montag, 16. März: Osterbrauchtum in Attendorn macht Pause

Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wurden die Brauchtumsfeiern zum Osterfest in Attendorn abgesagt. Das betrifft das Semmelsegnen, das Aufstellen und Abbrennen der Osterkreuze und die abendliche Prozession mit den alten Lüchten am Karsonntag.

In der offiziellen Stellungnahme des Vorstands heißt es: „Die aktuelle Situation fordert unsere gesamte Gesellschaft in einer vorher nicht bekannten Art und Weise. Auch wir als Osterfeuerverein Attendorn werden verantwortungsbewusst damit umgehen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen bzw. zu verhindern.“

Montag, 16. März: Fünf weitere Corona-Fälle im Kreis Olpe

Dem Gesundheitsamt des Kreises Olpe sind fünf neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die betroffenen Personen kommen aus Drolshagen, Finnentrop, Kirchhundem und Olpe. Kreisweit ist die Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen damit auf zwölf angestiegen.

Montag, 16. März: Volksbank setzt Betrieb in Filialen aus

Die Volksbank Bigge-Lenne hat sich dazu entschlossen, den Geschäftsbetrieb in allen kleineren Filialen kurzfristig auszusetzen. Geöffnet bleiben im Kreis Olpe die Beratungszentren in Attendorn, Grevenbrück und Altenhundem. Bis auf Weiteres sind sie von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 12 sowie zwischen 14 und 16.30 Uhr sowie Freitag zwischen 9 und 16 Uhr geöffnet.

Der Vorstand empfiehlt Kunden und Mitgliedern, über das Kundenservicecenter zunächst telefonisch Kontakt aufzunehmen. Für die Bargeldversorgung stehen die SB-Automaten weiter flächendeckend zur Verfügung. Alle Kundenveranstaltungen bis Ende Mai sind abgesagt.

Montag, 16. März: Rewe und dm wollen Hamsterkäufe vermeiden

Kunden, die den Rewe-Markt in der Attendorner Innenstadt aufsuchen, dürfen ab sofort nur noch in „haushaltsüblichen Mengen“ (3 Stück/pro Artikel), so steht es in einem Aushang, einkaufen. Also nur noch drei Gurken oder drei Nudelpackungen.

„Bei Beschwerden melden Sie sich bitte bei der Geschäftsführung. Unsere Mitarbeiter können nichts für diese Ausnahmesituation. Wir bitten um Ihr Verständnis“, heißt es in dem Schreiben weiter.

dm-Markt in Olpe: Auf einem Zettel vor einem leeren Regal steht die Bitte, Hygieneartikel wie Toilettenpapier nur in haushaltsüblichen Mengen zu kaufen. Foto: Britta Prasse / WP

Auch die Drogeriekette dm bittet Kunden darum, ihren Einkauf auf „haushaltsübliche Mengen“ zu beschränken. „Aufgrund der hohen Nachfrage kommt es derzeit zu Lieferengpässen“, heißt es dort. Die Regale für Toilettenpapier und Küchenrollen sind wie leergefegt. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Warenverfügbarkeit für Sie wiederherzustellen.“

Handelsverbände betonen seit Tagen, dass die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt sei.

Fleischwarenspezialist Metten in Finnentrop profitiert hingegen davon, dass sich viele Bürger einen größeren Lebensmittel-Vorrat anlegen. Das Unternehmen fuhr die Produktion hoch – auf ein Niveau wie sonst nur in der Weihnachtszeit.

Montag, 16. März: Kein neuen Zahlen vom Kreis

Der Kreis Olpe teilt auch auf Nachfrage nicht mit, wie viele bestätigte Corona-Fälle es in den sieben Städten und Gemeinden derzeit gibt. Täglich solle ein Lagebericht veröffentlicht werden, heute voraussichtlich in den Nachmittagsstunden. Zu Gerüchten, dass sich in Brachthausen mehrere Rückkehrer aus dem Skiurlaub mit dem Coronavirus infiziert haben, macht der Kreis bis dahin keine Aussagen.

Offiziell sind bislang sechs Infektionen in Finnentrop, Olpe und Kirchhundem bestätigt (Stand Donnerstag). Seitdem gab es seitens des Kreises keine neuen Meldungen.

Montag, 16. März: Kaum noch Trauungen in Wenden

Die Gemeinde Wenden, die ihr Rathaus ebenfalls für den Publikumsverkehr geschlossen hält, sollen nur noch Trauungen durchgeführt werden, die nicht mehr verschoben werden können. „Die Zahl der teilnehmenden Personen ist auf ein absolutes Minimum zu beschränken“, teilt die Gemeinde mit.

Montag, 16. März: Weitere Behörden schließen ihre Dienststellen

Arbeitsagentur, Jobcenter und Familienkassen schließen ab Mittwoch, 18. März, ihre Dienststellen an allen Standorten. Bis dahin sind persönliche Vorsprachen bereits nur noch im Notfall zugelassen. „Um in der aktuellen Lage die wichtigsten Dienstleistungen erbringen zu können, konzentrieren sich die Behörden auf die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen“, teilt die auch für den Kreis Olpe zuständige Agentur für Arbeit Siegen mit.

Eine Arbeitslosmeldung kann auch telefonisch erfolgen. Ein Antrag auf Grundsicherung oder auch Kindergeld kann formlos in den Hausbriefkasten der Dienststelle eingeworfen werden. Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen. „Sie müssen diese Termine nicht absagen, Sie müssen diesbezüglich auch nicht anrufen“, betont die Arbeitsagentur. „Wir agieren, so gut es geht, in diesen schwierigen Zeiten unbürokratisch und flexibel, so dass die Versorgung aller Menschen, die auf die Geldleistungen von Jobcenter oder Arbeitsagentur angewiesen sind, sichergestellt ist.“

Die Gemeindeverwaltung Kirchhundem ist seit heute bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Schließung betrifft die gesamte Verwaltung einschließlich des Sozialamtes, der Rentenstelle und den Gemeindewerken. Die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung sind weiterhin während der Dienstzeiten telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Die Kontaktdaten finden Sie unter www.kirchhundem.de.

Damit schließt sich Kirchhundem der Entscheidung der Kreisverwaltung an. Viele andere Stadt- und Gemeindeverwaltungen hatten die Bürger bereits am Wochenende aufgerufen, Besuche in den Rathäusern möglichst zu vermeiden.

Montag, 16. März: So erleben Menschen im Kreis Olpe die Corona-Krise

Spätestens nach dem gestrigen Erlass der Landesregierung ist das öffentliche Leben im Kreis Olpe vollkommen lahm gelegt. „Wir machen jetzt einfach das Beste aus der Situation“, lautet der Tenor auf der Facebook-Seite der WP Kreis Olpe – aufgeschrieben von Nadine Schmidt. „Lernen für die Schule, gemeinsam kochen und backen, Waldspaziergang, die nächsten Wochen werden wir die Fenster dekorieren und auch einfach Mal alle zusammen auf dem Sofa kuscheln.“

Jana Koch arbeitet seit dieser Woche von Zuhause aus: „Das ist schon eine Umstellung, da ich sonst erst zur Arbeit fahren musste. Mal sehen, was ich mit der gewonnenen Zeit mache.“ Für Stefanie Höcker ist Home office dagegen keine Option: „Ich muss wie immer arbeiten im Einzelhandel, auf uns nimmt niemand Rücksicht. Unsere Kinder haben Aufgaben bekommen und ich hoffe, dass meine Eltern sich trotz allem kümmern.“

Sonntag, 15. März: Schwimmbäder und Kinos im Kreis Olpe schließen

Nach einem neuen Beschluss der Landesregierung von Sonntag kündigen nun auch weitere öffentliche Einrichtungen im Kreis Olpe ihre Schließung an. Der Förderkreis Saalhausen gab bekannt, dass die vom Verein betriebene Sauna auf dem Gelände des Naturerlebnisbades Saalhausen bis auf Weiteres geschlossen bleibt.

Auch das Bad am Rothaarsteig in Oberhundem bleibt bis auf Weiteres geschlossen. „Der Badebetrieb wird komplett eingestellt“, teilt Leiter Carsten Picker mit. Die Olper Bäderbetriebe hatten schon am Mittag mitgeteilt, dass das Freizeitbad Olpe ab Montag, 16. März, vorerst geschlossen bleibt.

Die Ökumenische Initiative Warenkorb wollte bei der Tafel in Olpe am Mittwoch, 18. März, eigentlich noch eine Ausgabe von Lebensmitteln – bereits in Tüten abgepackt – ermöglichen. Doch auch diese Ausgabe wird es nicht mehr geben. „Wir haben uns schweren Herzens dazu entschieden, zum Schutze unserer Kunden und Mitarbeiter, diesen Schnitt zu machen, da die Folgen im Moment nicht berechenbar sind“, erklärt Hella Pelz.

Von dem neuen Beschluss betroffen sind auch die Kinos im Kreis Olpe. „Wir haben bis zum Schluss die Titanic schwimmen lassen, nun ist es aber durch einen Erlass des Landes NRW soweit: Wir müssen auf unbestimmte Zeit schließen“, schreibt Theaterleiter Stefan Brögeler in einem Facebook-Posting des Cineplex Olpe. „Ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders für die Solidarität und das Engagement meines wunderbaren Teams bedanken, das in dieser schwierigen Zeit wirklich außerordentlich kooperativ und verständnisvoll war.“

Ähnlich wie das JAC Kino in Attendorn und das Lichtspielhaus Lennestadt in Altenhundem hatte das Cineplex zuletzt bereits angeboten, bei der Ticketreservierung die Nachbarplätze automatisch freizuhalten.

Sonntag, 15. März: Ärztin geht transparent mit Erkrankung um

Unter den Corona-Patienten im Kreis Olpe ist auch Dr. Katja Roloff, Gynäkologin aus Kirchhundem, die eine Praxis in Altenhundem betreibt.

Per Aushang vor ihrer Praxis, in den sozialen Medien und telefonisch informierte sie ihre Patientinnen über die Infektion – andernfalls sei das Gesundheitsamt überfordert gewesen, die Kontaktpersonen zu ermitteln sagt sie im Interview.

Und die Medizinerin beruhigt: Die Krankheit verlaufe bei ihr ohne größere Komplikationen und die Hilfsbereitschaft in ihrem Umfeld sei groß. Gemeinsam mit ihrem ebenfalls erkrankten Mann, einem Urologen und Belegarzt am Lennestädter Krankenhaus, befindet sie sich in häuslicher Quarantäne.

Sonntag, 15. März: Vereine und Nachbarschaften bieten Hilfe an

Unter dem Eindruck der Corona-Krise wächst auch im Kreis Olpe die Hilfsbereitschaft. Wie in ganz Südwestfalen bieten Nachbarschaften und Vereinen insbesondere Senioren ihre Hilfe an.

Die Fußballer des FSV Helden oder der dritten Mannschaft des FC Kirchhundem bieten Risikopatienten, die möglichst gar nicht mehr aus dem Haus gehen wollen, in der fußballfreien Zeit an, ehrenamtlich Einkäufe zu erledigen oder Besorgungen in der Apotheke zu machen.

Gleiches hat sich der Junge Chor Chorios aus Olpe, bei dem der Probebetrieb ruht, auf die Fahnen geschrieben. „Wir möchten dabei helfen, dass du gesund bleibst“, schreibt Chorios in einem Facebook-Post.

Schon am Donnerstag hatte die Arbeitsgemeinschaft Olper Senioren (AOS) einen kostenlosen Lieferservice für Senioren angeboten. „Angesprochen fühlen sollen sich alle, die Grund zu der Befürchtung haben, dass eine Ansteckung mit dem Corona-Virus für sie gefährlich werden könnte“, heißt es in der Ankündigung. „Bestellt werden können Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs.“ Ansprechpartner ist Heinrich Maiworm unter Tel. 02761/9475231 oder per E-Mail an .

Sonntag, 15. März: Einschränkungen für Krankenhaus-Besucher

Die Krankenhäuser der Katholischen Hospitalgesellschaft in Olpe und Altenhundem ließen die Türen für Besucher der Patienten am Wochenende (noch) geöffnet. Allerdings wurden die Besucher am Eingang darauf hingewiesen, dass es ratsam sei zum Wohle der Patienten und der eigenen Gesundheit die Stationen nur zu betreten, wenn es unbedingt sein müsse.

An der Helios-Klinik in Attendorn wurde die Besuchszeit auf 15 bis 18 Uhr beschränkt und pro Patient soll möglichst nur ein Besucher die Klinik betreten. Operationen, die nicht medizinisch dringlich sind, werden verschoben, um Kapazitäten für mögliche Corona-Patienten freizuhalten, wie Geschäftsführer Volker Seifarth im Interview erklärt.

Sonntag, 15. März: Pfarrer wollen über Gottesdienste im Kreis Olpe beraten

Erst am Samstag hatte das Kirchspiel Drolshagen einen Flyer mit „Hinweisen in Zeiten der Corona-Pandemie“ veröffentlicht. Doch diese Informationen seien zum Teil schon nicht mehr aktuell, erklärte Pfarrer Markus Leber am Sonntag bei der Abschiedsmesse von Pater Werner Maiworm. Denn seit Samstag hat das Erzbistum Paderborn zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg die so genannte Sonntagspflicht, die zum Besuch der Sonntagsmesse verpflichtet, aufgehoben.

Die Pfarrer des Dekanats Südsauerland, das den gesamten Kreis Olpe umfasst, treffen sich am Dienstag zu einer Konferenz. Es deutet sich der Entschluss an, dass in den nächsten Wochen keine Heiligen Messen mehr gelesen werden. Was an den Kar- und Ostertagen in den Kirchengemeinden passiere, sei noch nicht entschieden. Beerdigungen erfolgen ohne Seelenamt im engsten Familienkreis. Das Seelenamt wird zum späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Pfarrer Leber appellierte, „einsame Menschen im Geiste der Nächstenliebe nicht zu vergessen“. Er regte an, mit ihnen telefonisch in Kontakt zu treten. Die Krankenkommunion und der Versehgang werden aufrecht erhalten.

In seinem Flyer schreibt der Pfarrer zum Schluss: „Wir erleben eine turbulente Zeit, wie sie nicht oft vorkommt. Doch mit einem kühlen Kopf, gesunden Hausverstand und vertrauend auf die Hilfe Gottes werden wir auch diese Situation meistern!“

Sonntag, 15. März: Biker trotzen Corona-Warnungen am Biggesee

Auch in Corona-Zeiten: Zahlreiche Biker machen Rast am Biggesee. Foto: Volker Eberts / WP

Während das öffentliche Leben im Kreis Olpe aus Sorge und Vorsicht vor einer schnellen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus weitgehend lahm liegt, lassen sich die Motorradfahrer von den Warnungen offenbar nicht aufhalten. Volles Haus herrschte am ersten sonnigen Frühlingswochenende zum Beispiel am Biggegrill. „Nicht alle schreckt Corona“, schreibt unser Fotograf. „Wie auf der Kirmes!“

Sonntag, 15. März: Kein Publikumsverkehr mehr in Kreisverwaltung

Die Kreisverwaltung Olpe ist ab Montag, 16. März, bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Schließung betrifft die gesamte Verwaltung einschließlich der Ausländerbehörde und Zulassungsstelle sowie der Außenstellen in Attendorn und Lennestadt. „Diese Maßnahme ist erforderlich, um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu vermeiden und den Dienstbetrieb des Kreises aufrechtzuerhalten und zu sichern“, teilt der Kreis mit.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung sind weiterhin telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Die Kontaktdaten können auf der Internetseite der Kreisverwaltung Olpe gefunden werden. Einige Angelegenheiten können auch über das Online-Service-Portal der Kreisverwaltung Olpe erledigt werden. Die Zulassungsstelle ist über die Telefonnummer 02761/81-485 erreichbar.

Die Städte und Gemeinden hatten ähnliche Empfehlungen ausgesprochen.

Sonntag, 15. März: Freizeitbad Olpe vorübergehend geschlossen

Die Olper Bäderbetriebe teilen mit, dass das Freizeitbad Olpe sowie die Saunalandschaft aufgrund der aktuellen Lage vorübergehend vom Montag, 16. März, bis voraussichtlich Freitag, 3. April, geschlossen sind.

Sonntag, 15. März: Betretungsverbot in Kindergärten

Ab Montag, 16. März, gilt für alle Kindergärten im Kreis ein grundsätzliches Betretungsverbot. Aber es gibt eine Ausnahme, stellt Michael Stratmann, Geschäftsführer der Kits GmbH, im Kreis Olpe Träger von 51 Katholischen Kindertagesstätten, klar. „Wir sind verpflichtet, weiter Betreuungsmöglichkeiten für Kinder anzubieten, deren Eltern in hoheitlichen bzw. medizinischen und pflegerischen Berufen in diesen Tagen besonders gefordert sind“, erklärt Stratmann.

Im Wortlaut des Beschlusses der Landesregierung gilt diese Ausnahmeregelung u.a. für Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal und weiteres Personal. „Für unsere Einrichtungen bedeutet dies in der Praxis, dass wir am Montag die Kindertageseinrichtungen ganz normal besetzen werden. Kinder von Eltern, die den oben genannten Gruppen angehören, werden in allen Einrichtungen aufgenommen und betreut“, erklärt Stratmann. Weitere Einzelheiten will die Landesregierung per Runderlass mitteilen, der aber noch nicht vorliegt. Es ist wohl geplant, dass mit dem Jugendamt kommunale Lösungen abgesprochen werden. „Hier wird auch über die komplette Schließung einzelner Einrichtungen gesprochen werden“, so Stratmann.

Auch die Kitas traf der Erlass der Landesregierung am Nachmittag zum ungünstigen Zeitpunkt, teilweise waren einige Mitarbeiterinnen schon zuhause. Die Regionalleitungen und Kita-Leitungen versuchten am Freitag bis in die Abendstunden, alle Eltern zu erreichen.

Sonntag, 15. März: Ferienfahrplan bei den VWS

Die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) reagieren auf den Erlass der NRW-Landesregierung, dass die Schulen ab der kommenden Woche geschlossen bleiben. Am Montag und Dienstag, wenn die Schulpflicht zwar bereits aufgehoben, die Schulen für organisatorische Maßnahmen und Betreuungsangebote noch geöffnet sind, verkehren die Busse im Kreis Olpe nach dem regulären Fahrplan. Ab Mittwoch, 18. März, werden die Verkehrsbetriebe bis auf Weiteres nach dem Ferienfahrplan verkehren. Fragen beantworten die Verkehrsbetriebe telefonisch unter Tel. 0271/31810 oder per E-Mail an

Sonntag, 15. März: AOK schließt Geschäftsstellen

Ab Montag, 16. März, werden die AOK-Kundencenter in Attendorn, Lennestadt und Olpe für die persönliche Beratung der Kunden bis auf Weiteres geschlossen. Die AOK-Mitarbeiter sind dann nur noch über das Service-Telefon 0800/2655000, per Post, E-Mail unter kontakt@nw.aok.de oder digital über das Online-Servicecenter im Internet erreichbar . Mobil geht es mit der ‚Meine AOK-App‘.

„Wir werden unsere AOK-Kundencenter jetzt schließen, um unsere Versicherten und deren Angehörige sowie unsere Beschäftigten gleichermaßen zu schützen. So tragen wir mit dazu bei, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, damit Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen arbeitsfähig und auch wir selbst als größte gesetzliche Krankenversicherung in der Region handlungsfähig bleiben“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider.