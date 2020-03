Kreis Olpe. Alle Feiern an den bevorstehenden Kar- und Osterfeiertagen sind abgesagt. Die Pastoralverbünde/Pastoralen Räume suchen nach kreativen Lösungen.

Auf ziemlich viel müssen die Mitglieder der katholischen Kirchengemeinden im Kreis Olpe in den kommenden Wochen verzichten. Alle Feiern an den bevorstehenden Kar- und Osterfeiertagen sind abgesagt. Auch die Firm- und Visitationsreise von Erzbischof Becker, der vor hatte, vom 22. April bis zum 21. Juni in die Gemeinden des Dekanats Südsauerland zu kommen, findet nicht statt.

Nun trafen sich die sieben Pfarrer der Pastoralverbünde/Pastoralen Räume, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Anschließend konnte Dechant Andreas Neuser wenigstens einen Lichtblick verkünden: Die Übertragung von Gottesdiensten per Livestream über die jeweiligen Internetseiten werde geprüft.

In Lennestadt ist man sogar schon einen Schritt weiter: Inzwischen seien die technischen Möglichkeiten geschaffen, die sonntäglichen Messfeiern ins Internet zu streamen, verkündet Pfarrer Christoph Gundermann, Leiter des Pastoralen Raums Lennestadt. Seine Premiere feiert dieses neue Angebot am kommenden Sonntag, 22. März. So solle es möglich sein, „von zu Hause gemeinsam zu beten“.

Technische Voraussetzung in Altenhundem geschaffen

Maximilian Müller vom Medienwerk Lennestadt hat in diesen Tagen mit seinem Team die technischen Voraussetzung geschaffen und gemeinsam Pfarrer Christoph Gundermann auf Herz und Nieren getestet. Die sonntägliche heilige Messe, die um 9 Uhr in der Pfarrkirche Altenhundem im Wechsel von allen Priestern des gesamten Pastoralen Raumes zelebriert wird, wird bei YouTube gestreamt. Auch für die heilige Messen am Werktag wurde diese Möglichkeit geschaffen.

Der Link zum entsprechenden Livestream findet sich auf der Internetseite des Pastoralen Raumes und ist ab Samstag geschaltet. „So können sich die Gläubigen des Pastoralen Raumes in dieser Krisenzeit zumindest virtuell als Gemeinde versammeln und im gemeinsamen Gebet vor Gott treten. Auf diesem Wege haben alle, die es wünschen, die Möglichkeit Christus am Sonntag in der Versammlung zur Eucharistie zu begegnen, weil wir daraus als Kirche leben“, verkündet Pfarrer Gundermann.

Auch darüber hinaus suchen die Kirchengemeinden im Kreis Olpe nach kreativen Lösungen. In den Pastoralen Räumen Kirchhundem und Lennestadt werden künftig, wenn die Kirchen geschlossen werden, um 19 Uhr die Glocken geläutet, um die Familien und die Einzelnen einzuladen, sich im Gebet zu verbinden, aneinander zu denken und füreinander im Gebet einzustehen. Am Sonntag werden die Glocken zur gewohnten Gottesdienst-Zeit um 10 Uhr zum Gebet in den Häusern und Familien einladen.

Gottes Segen erbitten

„Wir Priester werden während des Gebets in besonderer Weise der Erkrankten gedenken und für alle Gottes Segen erbitten. Auch wenn wir nicht als Gemeinschaft in die Pfarrkirchen kommen können, so dürfen wir uns doch daran erinnern lassen: wir gehören zusammen und wir alle sind in Gottes Hand“, heißt es aus dem Pfarrbüro in Oberhundem.

„Kirche zieht sich nicht zurück, sondern bleibt erreichbar“, erklärt Pfarrer Christoph Gundermann. Neben den Livestreams werden die Priester stellvertretend für die Gläubigen die heilige Messe privat, das heißt ohne Beteiligung von Gläubigen und Ministranten feiern – täglich um 9 Uhr. Dabei werden die Gebetsmeinungen (Intentionen), die an dem jeweiligen Tag bestellt worden sind, in diese Messfeiern mit hineingenommen. „In diesem Wissen, kann jeder Gläubige sich zeitgleich im privaten Gebet dem Gebet des Priesters anschließen“, empfiehlt der Pfarrer.

Außerdem weist das Dekanat darauf hin, durch Fernsehen, Radio und Internet am gottesdienstlichen Leben teilzunehmen. Die Pfarrheime und kirchliche Versammlungsräume bleiben für Gruppierungen und Veranstaltungen geschlossen. Die Kirchen und Kapellen bleiben als Orte des persönlichen Gebets, solange es geht, geöffnet. Das kirchliche Personal steht als Ansprechpartner zur Verfügung.

Kirchen tagsüber geöffnet

Beerdigungen sind derzeit nur im engsten Familienkreis möglich. Empfohlen wird, dass man sich direkt am Grab oder an der Trauerhalle trifft. Ein Zusammenkommen in der Trauerhalle ist durch kommunale Bestimmungen zum Teil untersagt. Der jeweilige Geistliche soll sich aber weiter um eine würdige Gestaltung der Trauerfeier bemühen.

Trauungen und Taufen können nicht in einer öffentlichen Feier begangen werden. Falls triftige Gründe vorliegen, diese Sakramente nicht verschieben zu können, kann die Feier nur im kleinsten Kreise (bei der Taufe Eltern und Paten, bei einer Trauung das Brautpaar und zwei Trauzeugen) stattfinden.

Beichtgespräche im Beichtstuhl sind nicht möglich. Bei Beichtgesprächen müssen die notwendigen Hygienemaßnahmen und ein Mindestabstand von 1,5 Metern beachtet werden. Der Versehgang, das heißt, die seelsorgliche Begleitung in Todesgefahr, findet weiterhin statt. Bezüglich der Krankenkommunion gibt es in den diversen Pastoralverbünden unterschiedliche Vorgehensweisen.

Dechant Andreas Neuser überlegt, ob in dieser Zeit das Einläuten des Sonntags im gesamten Kreisgebiet ein wichtiges Zeichen sein könnte. Für Attendorn findet auf jeden Fall das jährliche Gedenkläuten anlässlich der Bombardierung Attendorns am 28. März 1945 statt.