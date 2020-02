Während das gefährliche Corona-Virus (Covid-19) noch vor Monaten als „weit weg“ abgetan wurde, rückt die Krankheit Stück für Stück bis vor die heimischen Haustüren. Konkret betroffen sind mehrere deutsch-chinesische Projekte der Akademie Biggesee, zwei davon in Kooperation mit den beiden Lennestädter Gymnasien.

Aber auch eine Studienfahrt des Städtischen Gymnasiums Olpe, die noch im März nach Rom führen soll und nicht zuletzt die große Jubiläums-Romfahrt der St. Franziskusschule Olpe im Herbst könnten einer unkontrollierten Ausbreitung in Italien zum Opfer fallen.

„Die Gesundheit der jungen Menschen hat eindeutig Vorrang. Wir stehen in ständigem Kontakt mit unseren Partnern in China, richten uns aber vor allem nach den Reise-Empfehlungen des auswärtigen Amtes“, versichert Udo Dittmann, Chef der Akademie Biggesee im Gespräch mit unserer Redaktion.

Blick auf Reisewarnungen

Sollte eine solche Reisewarnung kommen, so Dittmann, „werden wir die Projekte auf keinen Fall durchziehen.“ Das gelte natürlich auch für die chinesischen Jugendlichen, die im Rahmen der Projekte gemeinsam mit den Schülern aus Lennestadt etwa acht bis neun Tage in der Akademie zusammen wohnen und leben sollen. Dittmann: „In der Regel nehmen an diesen Bildungsprojekten etwa 30 Jugendliche teil, jeweils 15 aus unseren und 15 aus den chinesischen Schulen.“

Kreis Olpe Chemie und Chinesisch Die seit 2009 am Städtischen Gymnasium Lennestadt beschäftigte Lehrerin für Chemie und Chinesisch, Dr. Ming Sun-Wagener, stammt aus Zhuzhou in der Provinz Hunan und hat den Kontakt zu ihrer ehemaligen Schule hergestellt.

Geplant sei im Rahmen des Austausches des Städtischen Gymnasiums Lennestadt mit einer höheren Schule in Zhuzhou (Provinz Hunan) bereits für Juni der Besuch der 15 Chinesen. Aber, so schränkt Dittmann ein: „Nach heutigem Stand der Dinge würde ich die Schüler nicht anreisen lassen.“ Und auch der im Herbst anstehende Gegenbesuch der 15 Lennestädter sei dann eher unwahrscheinlich. Es sei denn, es werde in kurzer Zeit ein Impfstoff entwickelt. Hintergrund: Die Provinz Hunan grenzt an die Stadt Wuhan, von wo aus das Virus seine Reise um die Welt angetreten hat.

Leiter der Akademie Biggesee: Udo Dittmann. Foto: Meinolf Lüttecke / WP

Die Akademie Biggesee unterhält bereits seit vielen Jahren deutsch-chinesische Bildungs-Projekte. Das am längsten währende ist das des Gymnasiums Maria Königin (Lennestadt) mit einer privaten Sprachenschule in Qing Dao am Gelben Meer, weitläufig gesehen gegenüber von Südkorea. Dittmann: „Dorthin fahren wir bereits seit 2008. Der Austausch läuft stets nach dem gleichen Muster ab. 15 Schüler auf der einen, 15 auf der anderen Seite. Es gibt Besuche und Gegenbesuche, die Bildung steht jeweils im Vordergrund. Natürlich gehören auch touristische Ausflüge zum Programm.“ Gefördert würden die Bildungsprogramme über das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, „einige hundert Euro müssen die teilnehmenden Schüler selbst tragen.“

Auch Azubis reisen

Aber nicht nur Schüler könnten über die Akademie ins Reich der Mitte reisen, auch ein Programm für Azubis gebe es seit mehreren Jahren. Dittmann: „Wir arbeiten sehr erfolgreich mit der regionalen Wirtschaft zusammen, die ein Interesse hat, dass ihre späteren Fachleute solche internationalen Erfahrungen haben.“ Partner in China sei ein städtischer Jugendverband in Suqian (Ostchina, Provinz Jiangsu).

Der organisatorische Rahmen ist gesteckt: zum 150-jährigen Schuljubiläum im Jahr 2020 macht sich die St.-Franziskus-Schule Olpe auf den Weg nach Rom. Foto: Birgit Engel

Wie stark sich das Virus mittlerweile auf Leben und Industrie in weiten Teilen Chinas auswirke, berichtet Dittmann nach Gesprächen mit den Akademiepartnern in Qing Dao: „Dort sieht es fast wie in einer Geisterstadt aus. Das öffentliche Leben ist extrem stark eingeschränkt, kommt fast zum Erliegen, so Berichte unserer Ansprechpartner vor Ort“, berichtet Dittmann, offenbar treffe die Ausbreitung immer stärker die chinesische Wirtschaft.

Dass eine Entscheidung über die Bildungsreise nur in engem Kontakt zur Akademie Biggesee getroffen werde, bestätigte auch Birgitta Pieters, Schulleiterin des Gymnasiums der Stadt Lennestadt (GymSL): „Wir werden alles vorbereiten, den Austausch aber nur betreiben, wenn es Entwarnung gibt. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Lage entwickelt.“

Olper Gymnasien wollen nach Rom

Einen bangen Blick in die italienische Hauptstadt Rom richten die beiden Olper Gymnasien, nachdem von über 300 bestätigten Fällen und einer sprunghaften Ausbreitung in Italien berichtet wurde. Holger Köster, Rektor des Städtischen Gymnasiums Olpe: „Die Studienfahrt unserer Lateiner der Jahrgangsstufen 11 und 12 nach Rom ist bereits für Mitte März geplant. Die freuen sich schon darauf. Momentan gibt es noch keine Handlungsempfehlung. Wir stehen in Kontakt mit unserem Schulträger, der Bezirksregierung in Arnsberg.“

Wenig Lust, zu spekulieren, verspürt auch Dr. Gerlis Görg, Leiterin der St. Franziskusschule in Olpe, die für diesen Herbst ihre Jubiläumsfahrt (150 Jahre Franziskus-Schule) mit über 1.000 Schülern, Lehrer und Eltern geplant hat: „Die Organisation der Fahrt steht.“ Geplant ist die Fahrt mit Papst-Audienz ab dem 2. Oktober. Auch ein Ausflug nach Assisi, zu den Wurzeln des Schulpatrons gehört zum Programm.