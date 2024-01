Cyber-Attacke Cyber-Attacke: Endlich wieder Normalbetrieb in Kirchhundem

Kirchhundem Bürgerbüro und Standesamt der Gemeinde Kirchhundem bieten nach dem Hacker-Angriff die gewohnten Serviceleistungen an – mit ein paar Ausnahmen.

Bürgerbüro und Standesamt der Gemeinde Kirchhundem können endlich wieder in den „Normalbetrieb“ zurückkehren und bieten alle gewohnten Serviceleistungen, von der Passausstellung über Beurkundungen bis hin zur Annahme von Eheschließungen, wieder an.

Der Umtausch der Führerscheine ist aber derzeit leider noch nicht möglich. Die Programme laufen noch ein wenig holprig, sodass die Bearbeitungsdauer in einigen Fällen etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen kann, aber insgesamt sind Bürgerbüro und Standesamt wieder handlungsfähig und arbeiten mit Hochdruck an der Aufarbeitung der Rückstände aus den letzten Monaten.

Kartenzahlung ist derzeit leider noch nicht möglich, sodass anfallende Gebühren aktuell nur bar beglichen werden können. Das Bürgerbüro steht zu den folgenden Zeiten persönlich oder telefonisch unter 02723/409-50 zur Verfügung: montags bis mittwochs von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr und freitags von 08:00 Uhr bis 12:15 Uhr. Von spontanen Besuchen bitten wir dringend abzusehen. Bitte vereinbaren Sie im Vorfeld telefonisch oder per Mail (buergerbuero@gemeinde-kirchhundem.de) einen Termin, um längere Wartezeiten und den damit verbundenen Unmut zu vermeiden.

Weitere Informationen zur derzeit möglichen Dienstleistungen in anderen Bereichen finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Kirchhundem unter www.kirchhundem.de (Umleitung zur Interimshomepage).

