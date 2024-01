Cyber-Attacke: Olper Bürgerbüro und Standesamt laufen normal

Olpe Nach der Cyber-Attacke haben das Bürgerbüro und das Standesamt der Kreisstadt Olpe den Normalbetrieb wieder aufgenommen.

Nach der Cyber-Attacke auf den zentralen IT-Dienstleister Südwestfalen-IT haben das Bürgerbüro und das Standesamt der Kreisstadt Olpe den Normalbetrieb wieder aufgenommen und bieten alle gewohnten Serviceleistungen, von der Passausstellung über Beurkundungen bis hin zur Annahme von Eheschließungen, an.

Eva Arens-Vogel, Leiterin des Standesamts und stellvertretende Ordnungsamtsleiterin: „Die Programme laufen manchmal noch ein wenig holprig, sodass die Bearbeitungsdauer in einigen Fällen etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen kann, aber insgesamt sind wir komplett handlungsfähig und arbeiten mit Hochdruck an der Aufarbeitung der Rückstände aus den letzten Wochen.“

Einschränkungen gibt es noch bei der Kartenzahlung, sodass anfallende Gebühren aktuell nur bar beglichen werden können. Zudem kann das Team des Standesamts nach wie vor nicht auf bereits angemeldete Trauungen zugreifen und bittet daher alle angehenden Brautpaare, die im letzten Jahr einen Vermählungstermin für 2024 vereinbart haben, sich dringend im Rathaus zu melden.

Ab dem 8. Januar steht das Bürgerbüro zu den folgenden Zeiten persönlich oder telefonisch (02761 / 83-1226, -1227, -1228) zur Verfügung: montags und dienstags von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, donnerstags von 07.30 Uhr bis 18.00 Uhr, freitags von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Mittwochs hat das Bürgerbüro geschlossen.

Das Standesamt ist wie folgt telefonisch (02761 / 83-1212, -1213, -1414) oder nach Terminvereinbarung persönlich erreichbar: montags und dienstags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.30 Uhr bis 18.00 Uhr, freitags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Mittwochs bleibt das Standesamt geschlossen.

Alle Informationen ebenso wie die Kontaktdaten von Ansprechpersonen sind auf der eingerichteten Notfall-Homepage der Kreisstadt Olpe unter http://olpe-stadt.de/ abrufbar.

Thomas Bär, Erster Beigeordneter der Kreisstadt Olpe: „Die Tatsache, dass das Bürgerbüro und das Standesamt wieder vollumfänglich einsatzfähig sind, ist ein weiterer Schritt in Richtung Normalität. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an die Stadtverwaltung Waldbröl für die schnelle und unbürokratische Amtshilfe bei der Bearbeitung dringender Passangelegenheiten in den vergangenen Wochen.“

