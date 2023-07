Dagmar Berghoff kommt zum Jubiläumskonzert nach Elspe

Elspe. Die frühere „Miss Tagesschau“ Dagmar Berghoff soll die Laudatio beim hochkarätigen Jubiläumskonzert „Sterne über Elspe“ halten.

Er ist ein Elsper Junge, hier aufgewachsen und zur Schule gegangen, auch wenn er hier schon lange nicht mehr wohnt. Josef Hesse aus Wenden. Viele kennen ihn als erfolgreichen Kulturmanager, der professionelle Künstlerinnen und Künstler zusammenbringt, um mit der Musik Menschen zu begeistern. In dieser Mission war er am Dienstag auch in die Elsper Schützenhalle gekommen, um mit Max Ellinger, Vorsitzender der St. Jakobus Schützenvereins Elspe, ein ganz besonderes Projekt vorzustellen. Denn der Verein und Josef haben in diesem Jahr etwas gemeinsam: einen besonderen Geburtstag. Während der Verein seinen 150. feiert, vollendet Josef Hesse am 14. September sein 85. Lebensjahr. Und dies möchte er, zusammen mit den Elsper Schützen und Bürgern sowie vielen Fans hochkarätiger Musik, in der Schützenhalle Elspe mit einem Jubiläums- und Benefizkonzert feiern.

Unter dem Titel „Sterne über Elspe“, in Anlehnung an die Konzertreihe der Platin Scala, werden zehn international bekannte Gesangssolistinnen und Solisten bekannte Werke aus Klassik, Oper, Operette, Musical, etc. live auf die Bühne bringen, u.a. begleitet vom Landespolizeiorchester NRW. Die Gesamtleitung des Konzerts hat Prof. Walter Ratzek. Der Erlös ist für das Elisabeth-Hospiz in Altenhundem bestimmt.

Das Landespolizeiorchester NRW mit Dirigent Scott Lawton. Foto: Polizei NRW / WP

„Das wird ein hochklassiges Konzert“, verspricht Josef Hesse, der vor vielen Jahren selbst Klarinette und Saxofon im Polizeirorchester Wuppertal spielte. Olga Caspruk, Messosopran, aus der Ukraine, die Sopranistinnen Carla Maffioletti, Brasilien, Sarah Cossaboon, USA, und Desiree Brodka, Deutschland, die Tenöre Antonio Rivera, Mexico, und Matthew Overmeyer, Südafrika, sowie Bariton Iva Helgason, Island, und Viola Zimmermann, Alt, aus Wenden, sind allesamt wohlklingende und bekannte Namen aus der Gesangsszene.

Die Moderation übernimmt Beate Schmies (früher WDR), Schirmherrin ist die heimische Bundestagsabgeordnete Nezahat Baradari. Einen besonderen Glanz wird dem Konzert Ex-Tagesschausprecherin Dagmar Berghoff verleihen, die Jubilar Hesse in Elspe im Rahmen einer Laudatio - und sicherlich auch dem Schützenverein - zum Geburtstag gratulieren wird.

Josef Hesse, Intendant der Platin Scala, und Max Ellinger (rechts), Vorsitzender des St. Jakobus-Schützenvereins Elspe, vor der Elsper Schützenhalle. Foto: Volker Eberts / WP

Als Josef Hesse, Intendant der Patin Scala, mit der Idee an den St. Jakobus-Schützenverein Elspe herantrat, musste er nicht lange bitten. Vorsitzender Max Ellinger: „Wir haben uns natürlich gefreut, weil ein guter Zweck dahinter steckt. Wir sind froh , wenn wir so einen Beitrag für die Erweiterung und den Umbau des Elisabeth-Hospizes leisten können.“ Für die Mitglieder sei dieses Konzert ein Highlight im Jubiläumsjahr. Der Vorverkauf für das Konzert, das ohne die Unterstützung des Landschaftsverbandes LWL und mehrerer privater Sponsoren nicht möglich wäre, so Josef Hesse, hat in dieser Woche begonnen.

Das Konzert ist nur eine von drei Großveranstaltungen im Jubiläumsjahr des Schützenvereins, der 1973 zunächst als Kriegerverein gegründet wurde.

Zunächst feiern die St. Jakobus-Schützen am ersten August-Wochenende vom 5. bis 7. August ihr traditionelles Schützenfest, ohne allzu großes Jubiläums-Programm, abgesehen vom Kaiserschießen und einem Großen Zapfenstreich am Samstagabend auf dem Marktplatz in Elspe. Ellinger: „Wir bleiben bei drei Tagen und haben uns bewusst gegen einen Kommersabend entschieden, denn der muss ja auch mit Programm gefüllt werden.“ Gratulieren zum runden Geburtstag werden aber die benachbarten Schützenvereine aus Sporke-Hespecke, Grevenbrück, Halberbracht, Oberelspe und Oedingen.

Die dritte Großveranstaltung in der Elsper Schützenhalle findet am Samstag, 28. Oktober, statt. Der Jubiläumsverein ist Ausrichter des Stadtschützenballs und Gastgeber für alle Schützenvereine aus dem gesamten Stadtgebiet Lennestadt.

Karten (30 Euro pro Stück) für das Jubiläumskonzert am 14. September (Beginn: 19.30 Uhr) gibt es ab sofort bei Schreibwaren Görg in Elspe, bei WieWoWatt in Altenhundem sowie bei der Volksbank in Grevenbrück und Altenhundem. Karten können auch per mail an vvk@schuetzenverein-elspe.de bestellt werden.

