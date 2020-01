Dahl/Friedrichsthal: König Patrick Halbe überreicht Orden

Eine überaus launige Rede hielt Patrick Halbe, Schützenkönig des St.-Josef-Schützenvereins Dahl-Friedrichsthal, bei der Ordensübergabe im Rahmen des Schützenballs in der örtlichen Dorfgemeinschaftshalle.

Immer wieder wurde seine Ansprache mit Applaus honoriert, ließ er doch mit viel Humor und so einigen Stilblüten das vergangene Jahr Revue passieren.

Dass ihm das Schützenfestfieber quasi in die Wiege gelegt wurde, liegt dabei auf der Hand. Schließlich hat schon sein Großvater Edi Halbe vor 60 Jahren den Vogel geschossen. „Die Tradition, zu feiern und das Schützenfestfieber gehören zu unserer Familie“, erklärte seine Majestät dann auch und erzählte überaus unterhaltsam von dem Tripple, dass er im letzten Jahr erleben durfte und das letztendlich nun auch seinen Königsorden ziert. Bildlich dargestellt als eine Hand mit drei ausgestreckten Fingern.

Überall treffsicher

„Dass ich mich in 2019 so treffsicher zeigen würde, hätte ich nie gedacht“, so der amtierende König. Damit meinte er eben nicht nur seinen Königsschuss als sprichwörtliche Krönung in einem fantastischen Jahr, sondern auch seine entscheidenden Tore in der Fabel-Saison des örtlichen Sportvereins, der mit der ersten Mannschaft den Durchmarsch in die Fußball-Kreisliga A schaffte und mit dem Sieg der Reserve ebenfalls den Aufstieg feierte.

Die Rückseite des Silbers für die Königskette ziert eine Widmung an Opa Edi. Oma Mathilda gehörte indes zu den anwesenden Gästen an diesem Abend, ebenso wie der 25-jährige Jubelkönig Stefan Hardenack und das Kaiserpaar Hubert und Heike Kappestein.

Nicht anwesend sein konnte Königin Ann-Christin Halbe. Im Januar nämlich ist „Prinz“ Tino zur Welt gekommen.

Zuvor hatte der 1. Vorsitzende Oliver Saße die Gäste in der voll besetzten Dorfgemeinschaftshalle begrüßt. An erster Stelle den Musikzug Ennest unter der Leitung von Ingo Samp, der einen Auszug aus seinem aktuellen Konzertrepertoire präsentierte und später die Gäste mit der Partyband „Nachtschicht“ aufs Beste unterhielt. Seit 2003 stellen die Ennester die Festmusik in Dahl-Friedrichstahl. Mit dem Schützenball haben sie sich nun verabschiedet. „Danke für die gute Zusammenarbeit und danke für die tolle Musik“, so Oliver Saße, der ein ziemlich großes Fass Blondes überreichte, für das, wie Ingo Samp versicherte, man auf jeden Fall Verwendung finde.