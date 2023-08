Alle Funken- und Prinzengarden sind bei „Dance for the Show“ willkommen, die Anmeldephase läuft bereits.

Vorankündigung Dance for the Show - Tanzgarden treffen sich in Oedingen

Oedingen. Tanzen, Spaß haben und nebenbei noch gewinnen, das sind die Grundpfeiler des neuen Tanzgarde-Treffens „Dance for the Show“ in Oedingen.

Wer denkt denn jetzt schon an Karneval? - für Unwissende eine berechtigte Frage mitten in der Schützenfestsaison. Doch traditionell beginnen viele Karnevalistische Tanzgarden nach den Sommerferien bereits mit dem Training für die neue Session.

Deshalb, so dachte sich das Orgateam „Dance für the Show“ in Oedingen, sei jetzt der richtige Zeitpunkt, um auf eine besondere Veranstaltung aufmerksam zu machen. Am Samstag, 6. Januar, steigt in der Oedinger Schützenhalle zum ersten Mal nach Corona wieder eine große karnevalistische Tanzveranstaltung, zu der alle Funken- und Prinzengarden (keine Minigarden) eingeladen sind.

„Nach vielen erfolgreichen Jahren mit „Dance for the Money“ haben wir uns dazu entschlossen, die Veranstaltung auf ein neues Niveau mit noch mehr Spannung und Freude zu heben. Die neue Veranstaltung trägt nun den Namen „Dance for the Show“. Das Beste an dem neuen Konzept ist, dass wir die Möglichkeit haben, einen noch höheren Geldbetrag als bei den vergangenen Turnieren zur Verfügung zu stellen. Auch die Chancengleichheit für alle teilnehmenden Garden haben wir angepasst. Die Preisgelder werden nicht mehr in Form eines Wettbewerbs durch eine Jury vergeben, sondern durch eine Verlosung unter allen teilnehmenden Garden. Hierdurch hat jede Garde die gleiche Chance auf einen der attraktiven Preise“, so die Veranstalter. 800, 600, 400 und 200 Euro werden verlost. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung haben die Garden die Möglichkeit, ihre neuen einstudierten Tänze auf einer professionellen Bühne zu präsentieren. „Mit der hochwertigen Beleuchtungsanlage werden eure wunderschönen Kostüme ins „rechte Licht“ gerückt und in vollem Glanz erstrahlen, wodurch eure Leistungen gebührend und angemessen gewürdigt werden“, so Oliver Mester vom Orgateam.

Das Orgateam "Dance for the Show" freut sich auf viele Anmeldungen für das Gardetreffen am 6. Januar in Oedingen. Foto: Privat

Los geht es am Samstag, 6. Januar, um 15 Uhr, Einlass ist ab 14 Uhr. Für die Teilnahme wird eine Startgebühr pro Garde in Höhe von 20 Euro erhoben. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Garden begrenzt, deshalb wird eine schnelle Anmeldung empfohlen, und zwar per Mail an info@gardetanz-oedingen.de. Anmeldeschluss ist Sonntag, 3. September 2023. (Anmeldungen werden nach der Reihenfolge des Eingangs angenommen und anschließend schriftlich bestätigt).

Nach den Tanzvorführungen steigt dann die große „After-Show-Party“. DJ Phillip Torero wird die Party begleiten und mit seiner Musik und seinem Talent für Stimmung bis in die frühen Morgenstunden sorgen.

