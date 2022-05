Mit Hilfe von Martin Rütter: Erste Anfragen für süßen Maddox

Maddox lebt seit zwei Jahren in einer Hundepension in Olpe und gilt als unvermittelbar.

Olpe. Seit zwei Jahren lebt der verzweifelte Maddox im Tierheim Olpe. Martin Rütter stellt ihn für ein TV-Format vor. Viele haben großes Mitleid.

Das Schicksal von Maddox hat viele Menschen berührt. Seit zwei Jahren lebt der achtjährige Rüde im Tierheim Olpe. Ohne Aussicht auf Vermittlung. Zu traumatisiert, zu unberechenbar, zu anstrengend. Zwei Jahre lang gab es keine einzige Anfrage für den Herdenschutz-Mischling mit den schwarzen Knopfaugen. Bis sich Hundeprofi Martin Rütter vergangene Woche eingeschaltet hat. In einem Facebook-Video stellte er Maddox im Rahmen seiner neuen TV-Produktion „Die Unvermittelbaren“ vor. Er sei ein „hübscher Kerl“, der eine „zweite, reelle Chance“ verdient habe. Und tatsächlich haben sich seitdem einige Menschen gemeldet, die Maddox genau das geben möchten.

Nach Facebook-Video: Ein paar Anfragen für Maddox

„Es ist toll, dass die Vermittlung von Maddox jetzt Fahrt aufgenommen hat. Wir würden es ihm so sehr wünschen, dass er seine letzten Jahre in Ruhe verbringen kann“, meint Elke Stellbrink, 1. Vorsitzende des Tierheims Olpe. Zwei Interessenten haben sich bislang im Tierheim selbst gemeldet. Einer davon, das kann Stellbrink schon jetzt klarstellen, käme allerdings nicht in Frage: „Bei uns hat eine Familie angerufen, in der fünf Kinder leben. Die hatten so viel Mitleid mit Maddox, dass sie sich unbedingt einbringen wollten. Aber mit Kindern und Maddox – das funktioniert nicht.“

Maddox ist ein Hund, der „nach vorne geht“ – sprich, bei Berührungen, die über das Streicheln hinausgehen, wird er steif, knurrt und beißt in letzter Instanz zu. „Dass so etwas mal bei einem Kind passieren könnte, das können und wollen wir nicht verantworten“, meint Stellbrink. Der zweite Interessent wurde an die Redaktion von „Mina TV“ verwiesen, die sich nun in ihrer Produktion „Die Unvermittelbaren“ schwerpunktmäßig um die Vermittlung von Maddox kümmern wird. Auch bei dem TV-Team sei bereits eine Anfrage zu Maddox eingegangen.

Maddox Schicksal bewegt viele Menschen

Maddox wurde vor seinem Aufenthalt im Olper Tierheim sowohl körperlich als auch psychisch vernachlässigt. Offenbar kam er aus dem Ausland nach Deutschland und wurde schließlich nach Olpe gebracht, nachdem eine Frau ihn ausgesetzt an einem A45-Rastplatz entdeckt hatte. Kurz darauf fand er ein neues Zuhause. Doch nach fünf Jahren musste er vom Veterinäramt aus der Obhut seines Halters genommen werden. Dieser war unter seinen veränderten Lebensumständen offensichtlich mit Maddox Pflege überfordert. Als der Rüde gerettet wurde, war er stark abgemagert. Unter seinem verfilzten Fell klafften blutige Wunden. Die körperlichen Spuren verschwanden mit der Zeit. Die psychischen hinterließen Narben.

Foto: Tierheim Olpe

Weil sich Maddox in Sachen Vermittlung zu einem Problem-Fall entwickelte, entschied sich das Tierheim Olpe Martin Rütter einzuschalten. Mit seinem neuen TV-Format „Die Unvermittelbaren“ soll eben jenen Hunden Aufmerksamkeit gegeben werden, denen ein lebenslanger Aufenthalt im Tierheim droht. Tatsächlich macht Martin Rütter in seinem Facebook-Werbe-Video aber deutlich, dass er durchaus Hoffnung für Maddox hat: „Er kommuniziert sehr klar. Wir haben es hier nicht mit einem Hund zu tun, der in der Ecke liegt, wach wird und sich jemanden greift. Sondern er ist jemand, der ganz klare Grenzen setzt. Der sagt: ‘Bis hierhin halte ich es aus, danach geht es aber nicht mehr.’“ Dementsprechend müsste Maddox zukünftiger Halter jemand sein, der gelernt hat, die Körpersprache eines Hundes zu lesen. Oder bereit ist, das zu lernen.

Ein Kamera-Team hat sich bereits vor Ort ein Bild von Maddox machen können. Wann genau sein Beitrag bei „Die Unvermittelbaren“ im Fernsehen erscheinen wird, wird noch bekanntgegeben. Vielleicht hat sich bis dahin aber schon jemand gefunden, der Maddox adoptieren möchte. In diesem Fall wird Martin Rütter und sein Trainer-Team Maddox Reise weiter begleiten.

>>> VERMITTLUNGSANFRAGEN

Wer sich ernsthaft für Maddox interessiert, kann sich beim Tierheim Olpe (02761/4600 oder info@tierheim-olpe.de) melden oder bei Tierheimhund@mina-tv.de, Stichwort „Maddox“.

