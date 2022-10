Wiedereröffnung Das Bad am Rothaarsteig in Oberhundem kann wieder öffnen

Oberhundem. Nach mehreren Wochen Reparatur kann das Bad am Rothaarsteig in Oberhundem jetzt wieder geöffnet werden. Die Öffnungszeiten im Überblick.

Das Bad am Rothaarsteig in Oberhundem kann wieder öffnen. Damit geht eine längere, unfreiwillige Schließung des Bades endlich zu Ende. Zunächst wurde während einer turnusmäßigen Wartung ein Schaden am Antrieb des Hubbodens festgestellt. Die Reparatur dauerte mehrere Wochen, da das Ersatzteil eine Sonderanfertigung ist und nicht so schnell lieferbar war. Als dann die Reparatur abgeschlossen war, kam es durch die extreme Trockenheit zu einem Wassermangel in Oberhundem. Dadurch war nicht genügend Wasser vorhanden, um das Becken und die technischen Anlagen wieder zu befüllen und das Bad einer Grundreinigung zu unterziehen. Nachdem es nun in letzter Zeit ausreichend Niederschlag gegeben hat, sind nun Reinigung und Befüllung des Beckens abgeschlossen.

Somit kann mit dem Badebetrieb wieder begonnen werden. Die Schulen und Vereine können bereits ab Montag, dem 17.10.2022 wieder ins Bad, ab Freitag, den 21.10.2022 dürfen dann auch die Badegäste wieder das familiäre Ambiente im schönsten Schwimmbad der Gemeinde Kirchhundem genießen.

Die Öffnungszeiten im Bad am Rothaarsteig sind wie folgt:

Mittwochs: 16:00 bis 18:30 Uhr

16:00 bis 18:30 Uhr Freitags: 17:00 bis 20:30 Uhr

17:00 bis 20:30 Uhr Samstags: 08:00 bis 12:00 Uhr

08:00 bis 12:00 Uhr Sonntags: 08:00 bis 12:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr. Hier: von 15.00 bis 16.00 Uhr Eltern- Kind Bad mit Wassertiefe 60 cm

Auch die ans Bad angegliederte Sauna-Anlage (Oberhundemer Wellness Oase) wird in Kürze wieder mit dem Betrieb starten. Dazu erfolgt noch eine gesonderte Information.

