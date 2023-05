Das große Paddeln für den guten Zweck auf dem Biggesee

Kreis Olpe/Siegen. Für Kinder lebensbedrohlich erkrankter Eltern wird auf dem Biggesee am 3. Juni gepaddelt. Alle Infos zur Spendenaktion finden Sie hier.

Das Beratungszentrum „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. will sportlich in den Sommer starten und veranstaltet am 3. Juni 2023 ein SUP-Event auf dem Biggesee. Es sind alle herzlich eingeladen, dem Team von „Hörst du mich?“ dabei zu helfen, als Gruppe den See zu überqueren – von Sondern bis zur Waldenburger Bucht sind es etwa 11 Kilometer. Eine sportliche Herausforderung, mit der das Zentrum Spenden sammeln möchte. Die Startgebühren, die für alle Teilnehmenden anfallen, kommen zu 100 Prozent Kindern lebensbedrohlich erkrankter Eltern zugute.

„SUP“ soll an diesem Tag nicht nur für „Stand-Up-Paddling“ stehen, sondern für „Spenden und Paddeln“. Das Event richtet sich an alle Sportinteressierten und alle, die gerne auf dem Wasser unterwegs sind – auf dem SUP, im Paddelboot oder Kanu. „Im Anschluss an die Tour auf dem Wasser wird es natürlich auch eine BBQ-Party für unsere SUPerheldinnen und SUPerhelden geben – nach so einer sportlichen Höchstleistung ist Hunger auf jeden Fall vorprogrammiert. Und neben dem Spendensammeln ist das vielleicht noch ein zusätzlicher Motivator, um durchzuhalten“, schmunzelt Christoph Eich, Fundraiser des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V.

„Wir freuen uns schon sehr auf diesen Tag. Wir haben Großes vor und freuen uns über alle, die an diesem Tag mitmachen und dabei helfen, für unsere Arbeit Spenden zu sammeln“, sagt Katharina Jung, Leiterin des Zentrums. „Neben Privatpersonen und -gruppen sind natürlich auch Gruppen aus Unternehmen, Firmen und Organisationen herzlich eingeladen – so eine Tour ist auch ein cooles Firmen- oder Teamevent. Die DLRG ist vor Ort und sorgt für unsere Sicherheit auf dem Wasser“, führt sie weiter aus. „Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und natürlich auch mediales Interesse – es wird neben den normalen Startplätzen auch Medienstartplätze geben. Gewinnen werden wir an diesem Tag alle, aber ganz besonders die betroffenen Kinder und Jugendlichen, für die wir das alles hier machen. Bleibt nur noch zu hoffen, dass die Sonne für unsere SUPerheldinnen und -helden an diesem Tag scheint!“

Alle Details zum Ablauf, Informationen zu den Startgebühren und weitere Facts rund um den 3. Juni 2023 findet man unter www.spendenundpaddeln.de sowie auf den Social Media-Kanälen des Beratungszentrums.

Ansprechpartnerin für alle Interessierten ist Carolin Rosenbauer. Anmeldungen per E-Mail an hoerstdumich@caritas-siegen.de oder telefonisch unter 0271 236 02 68.

