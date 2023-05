Das neue Königspaar in Wegeringhausen: Christof und Ulla Pfeifer. Links Oliver Weuste, rechts Timo Bock.

Schützenfest Das ist der neue Schützenkönig in Wegeringhausen

Wegeringhausen. Der Schützenverein aus Wegeringhausen hat eine neue Majestät. Wie soll es anders sein, lernte sich das Königspaar auf dem Schützenfest kennen.

Der St.-Hubertus-Schützenverein aus Wegeringhausen hat ein neues Königspaar: Mit dem 59. Schuss holte Christof Pfeifer (57) am Samstagnachmittag den Vogel herunter. „Wir haben ihn. Ich habe mich innerlich unwahrscheinlich gefreut“, jubelte die neue Majestät nach dem entscheidenden Schuss. Ihm zur Seite steht Frau Ulla (57). Die Beiden lernten sich, wie soll es auch anders sein, vor 22 Jahren auf dem Schützenfest in Wegeringhausen kennen. Seit 40 Jahren gehört Christof Pfeifer dem Verein aus Drolshagen an, der dieses Jahr 125-jähriges Jubiläum feiert.

+++ Lesen Sie hier: Schützenfeste 2023 im Kreis Olpe: Das sind die Majestäten +++

Der neue König verdient sein Geld als Maschinenbautechniker. Er zählt das Modellfliegen, zwei Berner Sennenhunde und das Fotografieren zu seinen Hobbys. Frau Ulla arbeitet als Meisterin der städtischen Hauswirtschaft. Den Apfel schoss Ralf Krämer, das Zepter Jens Scholemann und die Krone Karsten Hermann. Als Mitbewerber auf die Königswürde zog Philipp Hardenacke den Kürzeren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe