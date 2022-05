Badesaison im Kreis Olpe: So schön sind unsere Badestellen

Kreis Olpe. Die Freibad-Saison im Kreis Olpe startet wieder. Doch wo sind eigentlich die schönsten Badestellen? Und wann wird geöffnet?

Mit dem Antritt des Frühjahrs rückt auch die Eröffnung der Badesaison näher. Zwar bietet im Kreis Olpe eine Reihe von Hallenbädern winters wie sommers die Gelegenheit, sich im hier gar nicht mal so kühlen Nass zu bewegen, doch für viele Freizeitsportler ist das Schwimmen unter freiem Himmel nicht mit dem Besuch eines Hallenbads zu vergleichen.

Freizeitbad Olpe

Das Freizeitbad Olpe. Foto: Britta Prasse

Das wird bald anders; die Betreiber sind schon fleißig dabei, die Badestellen vorzubereiten. Der Sprung ins Nass wird im Außenschwimmbecken des Freizeitbads Olpe am 21. Mai möglich sein. Die Mannschaft um Betriebsleiter Klaus Spille ist derzeit mit vollen Kräften dabei, die Anlage in Betrieb zu nehmen. Anders als bei vereinsgeführten Schwimmbädern ist hier auch geöffnet, wenn es kühler wird oder regnet: Wenn das benachbarte Hallenbad offen ist, kann auch im Freibad geschwommen werden.

Naturbad Veischedetal in Bilstein

Bei schönen Wetter tummeln sich mehr als 1000 Badegäste im Naturbad Bilstein. Trotzdem wird es nie zu eng. Foto: Privat / WP

Im Naturbad Veischedetal in Bilstein, kurz „AquaFun“ genannt, soll die Saison wie in jedem Jahr an Christi Himmelfahrt starten, in diesem Jahr ist dies der 26. Mai – allerdings unter zwei Bedingungen. Und an beiden kann Vorsitzender Otto Hoffmann nichts ändern. Das eine ist das Wetter: 20 Grad Celsius Lufttemperatur sollten es schon sein, die das Thermometer anzeigt. Das andere aber ist vom Gesetz vorgeschrieben und heißt „Badeaufsicht“. Und hier fehlt dem Verein noch einiges an Kapazitäten. Zertifizierte Aufsichtspersonen können sich unter otto-hoffmann@t-online.de oder unter 0174/9833780 melden. „Das Bad an sich ist fertig, wir hatten einen großen Arbeitseinsatz, alles ist tipptopp, neue Spielgeräte stehen bereit“, freut sich Hoffmann auf die Freibadsaison im Dorf unter der Burg. Geöffnet ist das „AquaFun“ werktags ab 13 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen ab 10 Uhr.

Schnütgenhof und Waldenburger Bucht

Strandbad Waldenburger Bucht Foto: Flemming Krause / WP

Ein Freibad gibt es in Attendorn zwar nicht, dafür aber die Schwimmbereiche am Schnütgenhof und an der Waldenburger Bucht. Die Stadt Attendorn wird die beliebte Badestelle am Schnütgenhof, direkt an der L 512 zwischen Olpe und der Hansestadt gelegen, am Sonntag, 15. Mai, für alle Wasserratten öffnen. Dann soll täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet sein. Kostenlose Parkplätze gibt es am Schnütgenhof ausreichend, und damit der Aufenthaltsbereich am Wasser auch sauber bleibt, will der Baubetriebshof hier regelmäßig den Müll aufsammeln. „In diesem Jahr planen wir eine durchgängige Öffnung der Badestelle, auch wenn es mal regnet“, erklärt Simone Stieg, zuständige Mitarbeiterin im Attendorner Rathaus. In der Vergangenheit sei es häufig so gewesen, dass zumindest bis Mitte Juni nicht täglich geöffnet war. Für die Öffentlichkeit geöffnet hat bei Badewetter auch die Badestelle an der Waldenburg, mittlerweile im Besitz von EuroParcs, die dort bekanntlich eine große Ferienanlage bauen.

Gut Kalberschnacke

Der Campingplatz Gut Kalberschnacke in Drolshagen mit Blick auf den See. Foto: WP

Auch im Drolshagener Land kann an einer öffentlichen, kostenlos nutzbaren Badestelle am Gut Kalberschnacke geschwommen werden. Die Stadt Drolshagen mietet das Gelände vom Ruhrverband, betrieben wird es von der Familie Holthoff, die auch den Campingplatz betreibt. Hier wird offiziell am 15. Juni eröffnet – zugänglich ist die Badestelle allerdings ganzjährig.

Freibad in Kessenhammer

Das Naturfreibad Kessenhammer. Idyllisches Kleinod am Olper Bigge-Vorstaubecken. Foto: Josef Schmidt / WP

Noch kein ganz genaues Datum kann das Freibad in Kessenhammer nennen: Betreiberin Lorena Feldmann erklärt, dass das dem familiengeführten Campingplatz angeschlossene, aber öffentliche Freibad im Biggesee erst eine vom Kreis angeordnete Wasserprüfung abwarten muss. Diese ist für den 15. Juni angesetzt. Dann werden Mitarbeiter eines von der Familie Keseberg/Feldmann beauftragten Labors eine Wasserprobe ziehen und diese auf mögliche Belastungen untersuchen. „Spätestens zwei Tage später bekommen wir einen Anruf, und dann wird aufgemacht“, so Lorena Feldmann.

Strandbad am Sonderner Kopf

Badebetrieb am Sonderner Kopf. Auch in diesem Jahr werden zahlreiche Gäste erwartet. Foto: Verena Hallermann / WP

Vermutlich erst am ersten Juli-Wochenende wird das Strandbad am Sonderner Kopf für Gäste öffnen – vorher ist aufgrund des großen Biggesee Open Airs kein Platz auf der Strandbad-Wiese. Während der Sommerferien habe man dann täglich geöffnet, sagt Lars Hendrik Harsveldt, der noch Rettungsschwimmer und Kassenpersonal sucht. Interessenten können sich per Mail an jobs@freizeit-oasen.de melden. Ein Highlight am Sonderner Kopf ist die große Badeinsel.

Naturfreibad in Saalhausen

Das Freibad in Saalhausen öffnet bald wieder. Foto: Privat / WP

Auch das Naturfreibad in Saalhausen freut sich auf zahlreiche Besucher. Los geht es am Freitag, 3. Juni – wenn das Wetter mitspielt. Aber Nico Kreft, Sprecher des neuen Vorstandsteams, ist zuversichtlich. „Wir sind seit sechs bis acht Wochen mit den Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten beschäftigt“, erzählt der 24-Jährige. Mit dabei ist auch wieder das Bademeister-Team. Nur beim Kiosk, der seit drei Jahren in Eigenregie geführt wird, fehlt aktuell noch das Personal. Aber noch sind es ja noch ein paar Tage bis zur Eröffnung – in Saalhausen ist die Freude jedenfalls groß.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe