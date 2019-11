Hünsborn. Unsere Redaktion macht Station in Hünsborn. Am Dienstag, 3. Dezember, ab 17 Uhr geht es Im Feuerwehrhaus um alle Themen, die den Ort bewegen.

Das WP-Mobil rollt am 3. Dezember nach Hünsborn

Die vierte Station macht unser WP-Mobil auf seiner Reise durch den Kreis Olpe in der Gemeinde Wenden. Am Dienstag, 3. Dezember, steuert es Hünsborn, die zweitgrößte Ortschaft in der südlichsten Kommune des Kreises, an. Ab 17 Uhr sind alle herzlich ins Feuerwehrhaus in der Steimelstraße 17 eingeladen. Dort möchten wir mit Ihnen, liebe Hünsbornerinnen und Hünsborner, über alles sprechen, was im Ort Thema ist.

Keine Frage: Es gibt sicherlich viel Positives über den Ort, dessen Wahrzeichen der Zwiebelturm auf der St.-Kunibertus-Kirche ist, zu berichten. Es herrscht ein reges Dorfleben, die Infrastruktur ist ausgezeichnet. So gibt es unter anderem in Hünsborn eine Grundschule, zwei Kindergärten, einen Arzt, eine Apotheke, Banken, einen Nahkauf-Markt und den Gasthof „Zu den Dreikönigen“.

Zusammenhalt der Vereine

Hünsborn hat laut der aktuellen Statistik der Gemeinde Wenden (Stand 30. Juni 2019) 3.239 Einwohner, davon sind 1.567 Frauen und 1.672 Männer. Ortsvorsteherin ist Gertrud Quast. Derzeit gibt es 36 Vereine und Solidargemeinschaften. „Die Hilfsbereitschaft und der Zusammenhalt der Vereine unterschiedlicher Struktur ist sehr gut“, sagt Ortsvorsteherin Gertrud Quast.

Veranstaltungen und Termine werden jedes Jahr an Buß- und Bettag festgelegt und in einem Hünsborner Terminkalender festgehalten. Dieser wird an allen öffentlichen Orten ausgelegt und kann im Internet nachgelesen werden. Viele Vereine präsentieren sich im Internet und sind verlinkt. Grünanlagen werden ehrenamtlich gepflegt. Zur Freude der Hünsborner auch von einigen Jugendlichen, wie Gertrud Quast betont.

Die Spendenbereitschaft an viele Organisationen auch über die Grenzen von Hünsborn hinaus ist bekannt. Gertrud Quast ist stolz auf „ihren“ Ort: „Junge Leute, die in Ihrer Freizeit tätig sind, um anderen zu helfen. das ist schon eine tolle Sache. Mein Ehrenamt als Ortsvorsteherin in Hünsborn ist sehr umfangreich und ich übe das bei dieser tollen Resonanz sehr gern aus.“

Thema Gewerbeflächen

Ein brandaktuelles und heiß diskutiertes Thema ist sicherlich die geplante Erweiterung der Gewerbeflächen in Hünsborn-West und -Ost um jeweils etwa fünf Hektar. Wie ist aktuell die Meinung dazu im Ort? Aber darüber hinaus gibt es keinerlei Beschränkungen, was die Hünsborner Themen am 3. Dezember angeht. Die Devise lautet: „Feuer frei im Feuerwehrhaus!

Kreis Olpe Die WP-Mobil-Tour 15. Oktober: Sporke (Stadt Lennestadt) 5. November: Welschen Ennest (Gemeinde Kirchhundem) 19. November: Serkenrode (Gemeinde Finnentrop) 3. Dezember: Hünsborn (Gemeinde Wenden) 17. Dezember: Schreibershof (Stadt Dolshagen) 7. Januar: Oberveischede (Stadt Olpe) 21. Januar: Windhausen (Stadt Attendorn) Die zweite Staffel der WP-Mobil-Tour startet im März 2020.

Was hat Hünsborn? Was braucht Hünsborn? Wo gibt es Probleme? Wie aktiv ist die Jugend? Was gibt es für Freizeitangebote? Und da das Weihnachtsfest immer näher rückt, könnte auch die Frage gestellt werden: Wie sieht der Wunschzettel in Richtung Rathaus und Politik oder an andere Entscheider aus?

Wir freuen uns am Dienstag, 3. Dezember, ab 17 Uhr auf lebhafte Diskussionen, interessante Anregungen für unsere Berichterstattung und einen geselligen Abend im Hünsborner Feuerwehrhaus.