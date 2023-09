Dem Regen sei Dank: Lenne darf wieder angezapft werden

Ein Heuballen schwimmt in der Lenne bei Kickenbach. Das Foto entstand während des Hochwassers im Februar dieses Jahres.

Lennestadt/Finnentrop. Die Bezirksregierung in Arnsberg hat das offizielle Verbot, Wasser aus der Lenne abzupumpen wieder aufgehoben.

Von Spätsommer-Dürre keine Spur. Die Bezirksregierung Arnsberg hat die „Allgemeinverfügung zur Untersagung von Wasserentnahmen aus der Lenne vom 8. Juli“ wieder aufgehoben. Damals hatten die Behörden noch damit gerechnet, dass es wieder ein heißer und trockener Sommer werden könnte.

„Aufgrund größerer Niederschlagsmengen in den vergangenen Wochen haben sich die Wasserstände der Flüsse Ruhr, Lenne und Sieg deutlich erhöht“, gibt die Bezirksregierung jetzt Entwarnung. „Aufgrund der deutlich verbesserten Bodenfeuchte wird auch im Falle von Trockenheit für die nächsten Wochen kein schnelles Absinken der Wasserstände in den Flüssen Ruhr, Lenne und Sieg erwartet. Eine Gefährdung des Wasserhaushalts und der Tiere, Pflanzen sowie Mikroorganismen ist nunmehr nicht weiter zu besorgen. Somit sind Entnahmen im Rahmen des Eigentümer- und Anliegergebrauchs sowie Gemeingebrauchs wieder erlaubt“, so die Behörde.

