Der Musikzug Attendorn hat einen neuen Dirigenten

Attendorn. Nach vier Jahren unter der Leitung von Alexander Sieler übernimmt Markus Brüggemann beim Musikzug der freiwilligen Feuerwehr Attendorn.

Der Musikzug der freiwilligen Feuerwehr Attendorn hat einen neuen Dirigenten. Nach vier Jahren unter der Leitung von Alexander Sieler, der aus beruflichen Gründen sein Amt zur Verfügung stellte, übernimmt nun Markus Brüggemann den Taktstock. Der neue Dirigent ist 40 Jahre alt und begann seine musikalische Laufbahn in seinem Heimatort Langenei an Trompete und Flügelhorn. Mittlerweile lebt er in Heggen und ist dort seit 17 Jahren im örtlichen Musikzug aktiv, wo er auch das Amt des Vizedirigenten innehat.

+++ Lesen Sie hier: Metzgerei Heuel in Gerlingen schließt nach 104 Jahren +++

Auch im Musikzug Attendorn ist er kein Unbekannter: im Jahr 2012 gestaltete das von ihm geleitete Jugendorchester Heggen ein Gemeinschaftskonzert mit dem Attendorner Jugendorchester „JOMA“.Vorsitzender Philipp Luke: „Mit Markus haben wir nicht nur einen neuen musikalischen Leiter gefunden, der sich bestens in der heimischen Musikszene auskennt, sondern darüber hinaus auch noch einen hervorragenden Dirigenten mit viel Erfahrung, der menschlich passt.“

+++ Lesen Sie hier: Die Helios Klinik in Attendorn hat einen neuen Chefarzt +++

Bei der Jahreshauptversammlung des Musikzugs Attendorn, die kürzlich stattgefunden hat, wurde zudem Lisa Steinberg als stellvertretende Vorsitzende in ihrem Amt bestätigt. Als neue Mitglieder wurden Frank Mertens und Ronja Fischer begrüßt. Für 5 Jahre Mitgliedschaft wurde Natalie Maria Hofmann geehrt, für 10-jährige Mitgliedschaft Ruth Jorga, Nico Pospischil, Hannah Scherer und Andreas Schliebener. Madeleine Klement wurde für 20 Jahre, Patricia Maag für 25 Jahre und Manfred Keseberg für 30 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Bernd Hinz, Thomas Wacker und Klaus Wacker können bereits auf 45 Jahre Mitgliedschaft im Verein zurückblicken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe