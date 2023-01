Deutlicher Rückgang bei Geburten – nur nicht im Kreis Olpe

Ein Baby klammert sich an den Finger seiner Mutter (Symbolbild).

Kreis Olpe. 2022 wurden in NRW viel weniger Babys geboren als noch 2021. Im Kreis Olpe lässt sich dieser Rückgang nach dem Corona-Babyboom nicht erkennen.

Ersten Schätzungen zufolge wurden im Jahr 2022 etwa 1280 Kinder im Kreis Olpe geboren. Das geht aus den Zahlen des Statistischen Landesamtes Information und Technik (IT NRW) hervor. Damit ist die Geburtenzahl im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert geblieben (2021: 1284). Konkret entspricht das einem Rückgang von 0,3 Prozent – und kann damit nicht den Trend bestätigen, der sich im Rest von NRW abzeichnet.

+++ Lesen Sie auch: Das sind die großen Millionen-Bauprojekte im Kreis Olpe 2023 +++

Laut IT NRW wurden 2022 etwa 164.300 Kinder in Nordrhein-Westfalen geboren. Das sind rund 11.000 oder 6,3 Prozent weniger als im Jahr zuvor. 2021 hatte es mit 175.386 die höchste Geburtenzahl in NRW seit 1999 gegeben.

Die höchsten Rückgänge werden für Köln (−13,9 Prozent), Hagen (−11,6 Prozent) und Krefeld (−11,3 Prozent) prognostiziert. Nur für Herne (+2,8 Prozent) und für den Kreis Heinsberg (+1,7 Prozent) werden mehr Neugeborene als im Jahr 2021 erwartet.

+++ Lesen Sie auch: Olper Rathaus wird noch teurer? – Satirischer Jahresausblick +++

Die Daten stammen aus einer Schätzung, die von IT NRW entwickelt und durchgeführt wurde. Das Schätzverfahren basiert auf vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2022 sowie auf der Auswertung von Vorjahreswerten und ermöglicht lediglich Aussagen zur Zahl der Geburten. Endgültige Ergebnisse der Geburtenstatistik 2022 mit weiteren Angaben wie z. B. zum Alter der Mütter oder zu Mehrlingsgeburten stehen voraussichtlich im Juni 2023 zur Verfügung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe