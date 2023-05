Deutscher Mühlentag: Hier lohnt sich ein Besuch an Pfingsten

Das denkmalgeschützte Laufwasserkraftwerk Bamenohl an der Lenne in Finnentrop wird 100 Jahre alt.

Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag, 29. Mai, lassen wieder zahlreichen Wind- und Wasser-, Dampf- und Motormühlen ihre Flügel und Wasserräder drehen. Die Mühlenbetreiber setzen die Mahlgänge in Betrieb und gewähren einen tieferen Einblick in das Kulturgut Mühle und das alte Müllerhandwerk. Das können Sie im Kreis Olpe besichtigen:

Wasserkraftwerk in Bamenohl

Das unter Denkmalschutz stehende Wasserkraftwerk in Bamenohl, das auf den ersten Blick an eine römische Villa erinnert, feiert in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen. Die Fensterrahmen im Obergeschoss bestehen aus achtstrahligen Sternen; eine Form, die man damals bevorzugt im Kraftwerksbau verwendete. Sie symbolisiert Energie und Elektrizität. Das Innere des Maschinenhauses ist mit Stuckornamenten, schwarz-weißen Fliesen und einer holzgetäfelten Decke ausgestattet. Nach der Sanierung des Obergrabens wird nach langem Stillstand in Bamenohl wieder Strom erzeugt. Mitarbeiter der Lister- und Lennekraftwerke GmbH und des Ruhrverbandes führen die Besucher zwischen 11 und 17 Uhr ins Innere der Maschinenhalle mit der fast noch vollständig erhaltenen alten Ausstattung.

Knochenmühle in Fretter

Auch die Knochenmühle in Fretter kann besichtigt werden. Die benachbarte Rastanlage Ruhrmanns Teich mit ihrem Wasserrad lädt ebenfalls zum Besuchen ein. In diesem Jahr öffnet auch die „Alte Mühle“ in Frettermühle. Hier können Besucher das historische Mühlengebäude mit seiner original erhaltenen und von der Familie Brill gepflegten Technik ansehen und bekommen sachkundige Antwort auf ihre Fragen. Auch hier ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Wer will, kann gerne mit dem Fahrrad anreisen, sowohl das Wasserkraftwerk in Bamenohl als auch die Knochenmühle in Fretter liegen direkt am Radweg.

Wendener Hütte

Das Museum Wendener Hütte öffnet für Besucher von 11 bis 18 Uhr die Schmieden im Hammerwerk mit Johannes Neuss. Um 15 Uhr gibt es eine kostenlose Hüttenführung mit Anja Kleve. Die Cafeteria wird durch den Museumsverein Wendener Hütte organisiert.

