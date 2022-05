Deutschlands bester Friseur: Mario Lupos Erfolgsrezept

Olpe. Mit seinem exklusiven Design hat sich Mario Lupo aus Olpe durchgesetzt. Doch für den besten Friseursalon Deutschlands plant er noch mehr.

„Ein tolles Siegerteam mit seinem Chef: Mario Lupo!“ Die Schlussworte der Laudatio von „Top Hair“-Chefredakteurin Rebecca Kandler gehen im lauten Jubel fast unter. Das Publikum applaudiert, die Musik wird aufgedreht. Das Lied ist kein Zufall: „Denken Sie groß“. Das hat Mario Lupo getan. Und gewonnen. Mit seinen Kollegen Laura Dömer, Giorgina Grasso und Sascha Nikolov bahnt er sich den Weg durch die Menschenreihen. Er lacht, legt die Handflächen zusammen. Ein wortloses „Danke“. In einem kurzen Augenblick auf der Bühne ist Mario Lupo sprachlos. „Das war ein Gänsehaut-Moment“, erinnert sich der Friseurmeister aus Olpe.

Friseursalon in Olpe: Vision einer Oase ist wahrgeworden

Der Friseursalon „Mario Lupo Dal 1991“ ist in diesem Jahr zum besten Friseursalon Deutschlands ausgezeichnet worden. In der Kategorie „Design“ konnte sich Lupo gegen zwei Mitbewerber im Finale durchsetzen. Am 7. Mai erhielt er den Preis im Rahmen der internationalen „Top Hair“-Messe in Düsseldorf. Es ist ein Preis, der viel mehr ist als ein Pokal im Regal. „Für mich ist es eine Bestätigung meiner Vision, die offenbar auch der Branche gefällt. Ich bin sehr glücklich, dass meine Ideen gewürdigt wurden“, erzählt Lupo, der aktuell beruflich mit Vertretern einer namhaften Friseur-Marke auf Rhodos ist.

Seine Vision hat Mario Lupo 2019 real gemacht. Mit seiner Saloneröffnung am Obersee in Olpe hat er eine Oase geschaffen, wie er es nennt. Eine Abgrenzung zur hektischen Außenwelt, die durch die Glasfronten und den Blick auf das Wasser aber nicht komplett ausgeblendet wird. Ein Gefühl von Mittendrin und doch geborgen. Im Inneren der Oase ist alles an die Schönheit der Natur angelehnt. Eine massive Empfangstheke mit Blattmaserung, dunkles Holz wechselt sich mit Metall- und Steinelementen ab, Farbakzente, die an das Meer oder an die Sonne erinnern. Dazu arbeitet Mario Lupo gerne mit Symbolen. So hat er im angrenzenden Ausstellungsraum ein deckenhohes Regal angebracht, in denen italienische Wein und Liköre stehen. Die Botschaft: Genieße das Leben.

Der Salon von Mario Lupo am Obersee in Olpe: Hier bietet er auch Parfüms, Raumdüfte und Weine an – für das Lebensgefühl und den Genuss. Foto: Mario Naegler

Liköre im Friseursalon: Diese Besonderheit ist auch dem Moderator der Top-Hair-Show auf der Düsseldorfer Messe aufgefallen. „Was hat es damit auf sich?“, fragt er Mario Lupo bei der Gewinnerverkündung. Der Friseurmeister lacht – und zieht ein kleines Fläschen aus der Innentasche seines Jacketts. Die Botschaft: Genieße das Leben. Immer und überall. Vielleicht war es aber auch nur eine Vorsichtsmaßnahme gegen die Aufregung.

Bestnoten für das maximale Wellnesserlebnis

In der Laudatio von „Top Hair“-Chefredakteurin Rebecca Kandler wurde vor allem die einladende Exklusivität gewürdigt: „Beeindruckend ist das weit über das übliche Sortiment hinausgehende Angebot an Produkten. Mit einer breiten Palette an exzellenten Dienstleistungen ergibt dies zusammen eine kongeniale Bühne für exquisites Handwerk, Mode und Lifestyle deutlich oberhalb des Normalen.“ Grundlage dieses Ergebnisses ist vor allem der Eindruck einer anonymen Testkundin, die Ende Januar den Salon am Obersee besucht hat. Von 201 möglichen Punkten haben Mario Lupo und sein Team 187 Punkte erreicht. Bestnoten gab es unter anderem für die Beratung, die Umsetzung der Dienstleistung, die Kundenfreundlichkeit und den Erlebniswert. „Man merkte an vielen kleinen Dingen, dass ein maximales Wellnesserlebnis und sehr hochwertige Produkte eine hohe Priorität haben“, so die Testerin in ihrem Abschlussbericht.

„Es ist schön, dass nicht nur das Design, sondern auch das Handwerk wertgeschätzt wird“, meint Mario Lupo. Nah an der Perfektion. Doch auch wenn die Auszeichnung eine Bestätigung seines Lebenswerks ist, möchte Mario Lupo nicht stehenbleiben. „Mich motiviert es, weiterzumachen. Der Preis ist eine Möglichkeit, unsere Laufbahn zu intensivieren.“ Er plant eine Genuss-Lounge mit italienischem Flair, direkt nebenan. Eine Erweiterung des Lebensgefühls, für das sein Salon ausgezeichnet wurde. Ein Stück näher an der Perfektion.

