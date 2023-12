Die Feuerwehr Attendorn hat ein neues Ehrenmitglied

Attendorn Das gab es erst einmal in der Geschichte der Feuerwehr Attendorn: Ein verdienter Feuerwehrmann wurde jetzt zum Ehrenmitglied ernannt.

Auf ein ereignisreiches Jahr blickte Attendorns Leiter der Feuerwehr, Tobias Bock, am vergangenen Samstag zurück. Denn es gab viel zu berichten über die insgesamt 639 Mitglieder, die ehrenamtlich geführt werden. Seien es die 307 Einsätze, zu denen die sieben Einheiten im Berichtsjahr alarmiert wurden. Oder aber die 14 Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, an denen insgesamt 75 Feuerwehrkräfte der Einsatzabteilung teilnahmen.

Eine Ehrung, die in der Bundesrepublik Deutschland nur 800 Mal im Jahr vollzogen wird. Thomas Hengstebeck, stellvertretender Kreisbrandmeister

Karl-Josef Hammer (2. von rechts) wurde zum Ehrenmitglied der Attendorner Feuerwehr ernannt. Foto: Feuerwehr Attendorn

Einen besonderen Stellenwert nahm auch die Jugendfeuerwehr ein, die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feierte. So konnte Tobias Bock über die zahlreichen Aktivitäten berichten, die die mittlerweile 88 Personen starke Nachwuchseinheit absolviert hat. Höhepunkt war hier eine Mehrtagestour in die Lüneburger Heide zum Abschluss des Jubiläumsjahres. Zuletzt berichtete Attendorns Feuerwehr-Chef über die vielen Auftritte und Konzerte der zwei Musikzüge und des Spielmannszuges Listerscheid.

Verhaltenes Resümee

Attendorns Bürgermeister Christian Pospischil zog ein verhaltenes Resümee. Mann sei zwar bei der Beschaffung von Fahrzeugen und persönlicher Schutzausrüstungen gut aufgestellt, aber die Baumaßnahmen an verschiedenen Feuerwehrhäusern gingen doch nur sehr schleppend voran. Und der Hacker-Angriff auf den IT-Dienstleister Südwestfalen IT, von dem auch die Stadt Attendorn maßgeblich betroffen ist, tat sein Übriges dazu, dass verschiedene Genehmigungsverfahren aktuell nicht weitergebracht werden können.

Ernennungen, Beförderungen, Ehrungen Ernennungen: Jörg Köster zum Einheitsführer Löschzug (LZ) Repetal; Tobias Sondermann Stellvertreter. Christopher Huperz zum Einheitsführer LZ Attendorn, Sascha Klein Stellvertreter; Michael Siepe zum Einheitsführer LZ Ennest, Lukas Vogt Stellvertreter. Patrick Schnüttgen zum Einheitsführer LZ Ihnetal, Kevin Forchert Stellvertreter. Markus Brüggemann zum Stabführer MZ Attendorn; Tobias Horten zum Einheitsführer MZ Ennest, David Frey zum stellv. Einheitsführer MZ Ennest. Atemschutz: Stephan Außem zum kommissarischen Leiter Atemschutz, Guido Selter Stellvertreter. Beförderungen: Sascha Klein (Stadtbrandinspektor), Alexander Siepe, Lukas Vogt, Marc Scheermann (alle Brandoberinspektor), Patrick Schnüttgen, Dominik Schöne (Brandinspektor), Reimund Becker (Hauptbrandmeister), Felix Heße, Josua Monse, Benedikt Raspovic, Carsten Schmidt (Oberbrandmeister), Marius Bock, Dominik Boos, Axel Dick, Philipp Halberstadt, Markus Schröder (Brandmeister), Jan Böhmer, Sven Kebben, Fabian Kost, Markus Luke, Jens Stracke, Alexander Vogt (Unterbrandmeister), Valentina Forchert (Hauptfeuerwehrfrau), Tobias Belke, Niklas Wacker (Hauptfeuerwehrmann), Ayana Kruber (Oberfeuerwehrfrau), Christian Arens, Marc Fehr, Tim Luca Fischer, Luca Hübner, Robin Huhoff, Nils Kendermann, Nico Kliemann, Carl Niklas Scheppe, Luca Wlochowicz (Oberfeuerwehrmann), Jonas Biecker, Nico Böhne, Lukas Kamp, Leon Luke (Jugendfeuerwehrmänner) Ehrennadel Deutscher Feuerwehrverband: Manfred Schulte, Wilhelm Gante, Wolfgang Keseberg, Helmut Schneider (50 Jahre), Adolf Kebben, Manfred Lehmann, Theodor Damm, Hugo Erlhof, Heinrich Klens, Herbert Kügler, Leo Zeppenfeld (60), Klemens Kamp (70), Alois Rauterkus, Franz Schrage (75) 25 Jahre Feuerwehrehrenzeichen Silber: Patricia Maag, Katharina Schnüttgen, Jörg Koschig, Björn Jarosz, Christoph Klens, Marco Lantella. 35 Jahre Feuerwehrehrenzeichen in Gold: Alexander Thelen 50 Jahre Feuerwehrehrenzeichen in Gold mit Goldkranz: Christian Gante, Winfried Klöwer, Reinhard Sangermann, Andreas Schäfer

Besonders festlich wurde es, als der stellvertretende Kreisbrandmeister, Thomas Hengstebeck, die Bühne betrat und dabei eine besondere Ehrung in der Tasche hatte. So wurde Dirk Mühlhan, viele Jahre Einheitsführer in Neu-Listernohl, mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze ausgezeichnet. „Eine Ehrung, die in der Bundesrepublik Deutschland nur 800 Mal im Jahr vollzogen wird“, so der Brandschützer aus Olpe.

„Wir haben heute einen Abend mit vielen Überraschungen“, meinte Tobias Bock und ernannte sodann Karl-Josef Hammer zum Ehrenmitglied der Attendorner Feuerwehr. „Als Leiter des Ordnungsamtes hast du sicher manch graues Haar wegen der Feuerwehr bekommen“, so Bock in seiner Begründung. „Aber du hast dich über viele Jahre für die Feuerwehr starkgemacht und ist es eine Ehrung, die noch nicht viele Privatpersonen außerhalb der Feuerwehr erhalten haben“.

