Die Helios Klinik in Attendorn hat einen neuen Chefarzt

Attendorn. In der Gefäßchirurgie an der Helios Klinik Attendorn hat der neue Chefarzt Dr. med. Ibrahim Andraos seine Arbeit aufgenommen.

Im Fachbereich der Gefäßchirurgie an der Helios KlinikAttendorn hat der neue Chefarzt Dr. med. Ibrahim Andraos seine Arbeit aufgenommen. Seit dem 01. April leitet Dr. Andraos die Abteilung der Gefäßchirurgie. Weiterhin steht ihm Cebrail Günes als Leitender Oberarzt zur Seite.Die Erkrankungen der Gefäße haben in den letzten Jahren in Deutschland immer mehr zugenommen. Aus diesem Grund nimmt die Bedeutung der Gefäßchirurgie kontinuierlich zu. Vor allem die ältere Bevölkerung ist davon betroffen. So leiden z. B. rund 20 Prozent der über 70-jährigen an Arteriosklerose. Die Hauptursachen dafür sind Diabetes, Bluthochdruck und eine ungesunde Lebensweise. Das führt zu einer Verengung der Gefäße und dann sind Spezialisten der Gefäßchirurgie wie Dr. Andraos gefragt.

+++ Lesen Sie hier: Medizinische Versorgung im Kreis Olpe – Alle Infos im Überblick +++

Herr Dr. Andraos bringt viel Erfahrung mit

Der 47-Jährige hat im Laufe seines beruflichen Werdegangs die Gefäßchirurgie für sich entdeckt. Zuletzt war er als Leitender Oberarzt in der Gefäßchirurgie des Klinikums Idar-Oberstein tätig gewesen. Neben dem Facharzt für Chirurgie und Gefäßchirurgie ist Herr Dr. Andraos von der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie (DGG) anerkannter „Endovaskularchirurg“. Somit besitzt er auch die Berechtigung endovaskuläre Eingriffe durchzuführen. So können z. B. Erkrankungen der Arterien und der Aorta durch einen minimal-invasiven Eingriff behandelt werden. „Besonders die filigrane Arbeit im Rahmen minimal-invasiver Eingriffe hat mich immer sehr fasziniert. Dabei sind eine ruhige Hand sowie ein ganzheitlicher Blick auf meine Patienten und deren Vorerkrankungen besonders wichtig“, erklärt der gebürtige Mannheimer. Ebenso ist Dr. Andraos vertraut mit der Behandlung von Halsschlagaderverengungen, endovaskulären und offen-chirurgischen Eingriffen an den Gefäßen. Mit der bisherigen gesammelten Erfahrung möchte der neue Chefarzt in Zukunft nun auch am Helios Klinikum in Attendorn das operative Spektrum stetig erweitern.

Insbesondere im Bereich der Aorta, der größten Schlagader des menschlichen Körpers. Außerdem hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die Shuntchirurgie für die Dialyse, also eine künstlich angelegte Verbindung zwischen zwei normalerweise voneinander getrennten Blutgefäßen, in seiner Position als Chefarzt auszubauen. „Mir liegt es am Herzen, den Menschen in Attendorn und Umgebung eine patientenorientierte und moderne Versorgung bieten zu können. Ebenso möchte ich für mein Team ein kollegiales und motivierendes Arbeitsumfeld schaffen“, so erklärt Dr. Andraos seine Ziele für die neue Position. Dadurch ist das Motto von Helios „Möglichmacher für die beste Medizin“ nicht nur eine leere Phrase, sondern ein Motto, das jeden Tag gelebt wird. In seiner Freizeit verbringt der 47-jährige gerne Zeit mit seinen Freunden oder genießt die Natur bei einer Wanderung. Ebenso liebt er es ferne Länder zu erkunden und neue Kulturen kennenzulernen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe