Schützen im Kreis Olpe: Die schönsten Schützen-Bilder 2022

Das amtierende Heider Königspaar Helmut und Tanja Stahl aus Wenden-Heid regiert nun schon 1000 Tage und hat sich vorm Schützenfest etwas ganz besonderes ausgedacht und ein überdimensionales Königspaar aus Siloballen gebaut. Da sie selber einen Hof im Nebenerwerb mit der besonderen Fleischrasse Simmentaler Fleckvieh führen, ist es doch für die beiden sehr naheliegend so etwas auf dem Hof stehen zu haben. Das Paar kann noch bis Ende August in Heid bestaunt werden. Denn dann ist das Jubiläumsschützenfest in Heid. Wir würden uns sehr freuen, den Gewinn vom Veltinsbier nach Hause einzufahren, weil der König schon seit knapp 30 Jahren mit einer kleinen Männertruppe (6 Männern), in einer kleinen Hütte jeden Mittwoch UNO spielt. Das wäre ein kleines Highlight, das Bier an solch einem Abend in dieser kleinen Männer Truppe zu trinken. Das Foto schickte uns die Freundin des Paares: Hanan Müller