Die Sparkasse Mitten im Sauerland meistert schwierige Zeiten

Finnentrop. Das Geschäftsjahr 2022 war für die Sparkasse Mitten im Sauerland kein einfaches Jahr. Nun präsentiert die Bank ihre Bilanzzahlen.

Die Sparkasse Mitten im Sauerlandschließt das äußerst herausfordernde Geschäftsjahr 2022 zufriedenstellend ab und dokumentiert überzeugend die gelebte Partnerschaft zu ihren Privatkundinnen und -kunden sowie der heimischen Wirtschaft. Vorstandsvorsitzender Peter Schulte macht dies im Jahresrückblick u.a. an der hohen Kreditvergabebereitschaft fest.

„Hatten wir noch Anfang des Jahres 2022 gehofft, die Pandemie endlich hinter uns zu lassen, rutschten wir bereits im Februar durch den Kriegsbeginn in der Ukraine in eine noch viel schlimmere Krise. Energienotstand, steigende Preise und deutlich anziehende Zinsen, verbunden mit den Turbulenzen an den Börsen und Kapitalmärkten galt es einzuordnen und zu beherrschen. Insbesondere unsere Beraterinnen und Berater waren stark gefordert, mit den vielen besorgten Kundinnen und Kunden Strategie- und Aufklärungsgespräche zu führen“, so Peter Schulte.

Starker Finanzpartner

Dabei zeigte sich die Sparkasse erneut als starker und langfristig orientierter Finanzpartner, der die Kreditversorgung der Bevölkerung und der heimischen Wirtschaft sicherstellte. So stiegen die Darlehenszusagen gegenüber dem bereits sehr starken Geschäftsjahr 2021 nochmals an und erreichten 343 Millionen Euro. Diese verteilten sich ca. zur Hälfte auf Kreditvergaben an Unternehmen und zur anderen Hälfte auf Privatkredite, hier insbesondere auf private Wohnungsbaufinanzierungen.

„Die Dynamik des Wohnungsbaugeschäftes ließ im 2. Halbjahr verständlicherweise nach. Die kaum noch kalkulierbaren Baukosten und der Zinsanstieg haben viele Träume von Bauwilligen vorerst zerstört“, so Schulte. Weniger stark gingen die Investitionsfinanzierungen der heimischen Wirtschaft zurück. Insgesamt stiegen die Ausleihungen der Sparkasse um 17 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro an – ein Rekordergebnis.

Die Kundeneinlagen stiegen in 2022 um 1 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro an. Peter Vogt, Vorstandsmitglied der Sparkasse, freut sich, dass die EZB in 2022 endlich die Zinswende eingeleitet hat. „Allerdings“, so Vogt „ist aufgrund der noch hohen Inflation die Realverzinsung negativ. Langfristig geht kein Weg an Wertpapieranlagen vorbei“. So legten die Kunden der Sparkasse folgerichtig 1767 neue Wertpapiersparverträge in 2022 an. Die Gesamtzahl der Fonds-Sparverträge stieg auf 12.730.

Volumen der Bausparverträge steigt

Analog zu dem starken Wohnungsbaugeschäft stieg auch die Anzahl und das Volumen der vermittelten Bausparverträge: Fast 17 Prozent Plus bei der Stückzahl und 40 Prozent Plus beim Volumen, welches über 50 Millionen Euro Bausparsumme erreichte. „Wir freuen uns, dass sich unsere Kunden die noch attraktiven Bausparkonditionen sichern, um sich entweder Ihren Traum von der eigenen Immobilie zu erfüllen oder bei Zinsablauf von Baufinanzierungsdarlehen zinsgünstig umschulden können“, so Peter Vogt.

Beim Thema „Absichern“ belegte die Sparkasse im Vertriebsranking der Provinzial Versicherung den 8. Platz der 52 Sparkassen in Westfalen. „Unser Provinzial-Center hat in 2022 wieder erstklassige Arbeit geleistet“, so Frank Nennstiel, Vorstandsmitglied. „Neben 25 Millionen Euro Lebensversicherungssummen vermittelte die Sparkasse die komplette Palette der wichtigen Sachversicherungen. Echte Kundenzufriedenheit erreicht man aber erst bei der Schadensabwicklung. Hier wird die Kundenerwartung mit hohem Service-Level und Professionalität erfüllt.“

Eine zentrale Aufgabe für die nächste Zeit ist das Thema Automatensicherheit. In Kooperation mit den Sparkassen und Volksbanken im HSK und dem Kreis Olpe sowie der Kriminalpolizei wurden Gefährdungsanalysen erstellt. „Wir werden die Sicherheitsvorkehrungen signifikant erhöhen und müssen auch über Standortverlegungen nach-denken“, so Frank Nennstiel. Hintergrund sind die ansteigenden Automatensprengungen in Deutschland. Die Sparkasse traf es am 10. Februar 2022 mit der Sprengung des Geldautomaten der Geschäftsstelle Gartenstadt in Meschede. Die Wiedereröffnung des Standortes nach massiven Investitionen in Sicherheitstechnik ist für Mai 2023 geplant.

Nachhaltigkeit im Fokus

Das Thema „Nachhaltigkeit“ stand bei der Sparkasse immer schon im Fokus. Vor dem Hintergrund der globalen Herausforderungen bekommt Nachhaltigkeit aber eine noch gewichtigere Rolle. So hat der Vorstand noch in 2022 ein Nachhaltigkeitsprojekt unter externer Begleitung initiiert. Eine Selbstverpflichtung ist in Arbeit. „Es geht darum, dass sich die Sparkasse aktiv für die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einsetzt und auch dazu beiträgt, die Wirtschaft mit dem Ziel des besseren Klimaschutzes zu verändern, so der Vorstand.

Die Gemeinwohlorientierung der Sparkasse Mitten im Sauerland dokumentiert die hohe Summe von Spenden- und Sponsoring-Zahlungen, die erneut 500.000 Euro erreichte.

