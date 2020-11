LMD in Elspe: Mit 3D-Technik aufs richtige Pferd gesetzt

„Ein Stückchen Zucker gefällig“, lacht Michael Hümmeler, während er mit einem Mini-Greifarm aus Kunststoff den kleinen Würfel herüberreicht, um meinen Kaffee zu versüßen. Und schon sind wir mittendrin im Thema „Industrie der Zukunft“. Für den 49-jährigen Hümmeler und seinen Geschäftspartner Dieter Ronsdorf, die vor 16 Jahren aus einer Idee die eigene Firma machten, reale Gegenwart.

Im Keller angefangen

In einem Keller, nicht etwa im Silicon Valley, sondern mitten im Sauerland, widmeten sich die Firmengründer der LMD GmbH im Elspetal der Idee, mit Hilfe der 3D-Drucktechnik die unterschiedlichsten Wünsche ihrer Kunden zu erfüllen. Ob nun die simple Handy-Schutzhülle, ein Roboter-Greifarm, der von pneumatischen Muskeln aus Kunststoff bewegt wird oder um die fließbandähnliche Fortbewegung von gelben Salzgebäck-Tüten - alles vollautomatisch und jeweils passgenau. Für Laien fast wie von Geisterhand.

Zu Gast bei der Firma LMD in Elspe. Geschäftsführer Michael Hümmeler (links) mit seinem Geschäftspartner Dieter Ronsdorf., der via Bildschirm mitreden kann. Foto: Josef Schmidt / WP

Auf die Begrifflichkeit legt Maschinenbau-Meister Hümmeler großen Wert: „Wir produzieren hier nicht etwa unsere eigenen Produkte, sondern entwickeln mit jedem Kunden zusammen oder auf der Basis seiner Wünsche eine gemeinsame Idee. Das dann entstehende Produkt ist nicht unseres, sondern das des Kunden. Wir sind vor diesem Hintergrund ein reiner industrieller Dienstleister.“

Ungewisse Zukunft

Sein Schritt mitten hinein in die High-Tech-Zukunft, erinnert sich Hümmeler, sei damals für den einen oder anderen aus seinem privaten Umfeld ein Schritt in eine ungewisse Zukunft gewesen. Doch Hümmeler und sein Geschäftspartner, Dipl.-Ing. Dieter Ronsdorf, den er per Bildschirm zugeschaltet hat, lagen richtig. Heute zweifelt keiner mehr daran: Der 3D-Technik gehört die Zukunft.

Aber allein die moderne Technik reichte nicht zum geschäftlichen Durchbruch: Kreativität und die Fähigkeit, sich in Kundenwünsche reinzudenken, waren ebenso wesentliche Erfolgs-Pfeiler. „Sag mir Dein Problem, und wir schaffen die Lösung dafür“, beschreibt Hümmeler in einem Satz das Credo des Unternehmens mit Standorten in Elspe, Oedingen und Bochum, von wo aus sich Dieter Ronsdorf während unsere Treffens über Video am Gespräch beteiligt.

Als Firma noch in der Pubertät

Dabei steht das LMD-Team nicht auf dem Standpunkt, schon den unternehmerischen Stein der Weisen gefunden zu haben: „Als Firma sind wir eigentlich noch in der Pubertät. Wir sind Erfinder, die erst einmal begreifen mussten, dass es nicht unsere eigenen Erfindungen waren und sind, die hier entstehen, sondern solche, die gemeinsam mit Kunden entwickelt werden. Wenn wir einen Auftrag übernehmen, hinterfragen wir beim Kunden alles, decken Fehler auf, versetzen uns fast täglich in seine Lage. Erst dann können wir aus der Sicht des Kunden dessen Wunsch erfüllen.“

Jan Becker, 19-jähriger Azubi, will Technischer Produktdesigner werden. Hier arbeitet er an einer zehnteiligen Greif-Apparatur für Kupferkappen. Foto: Josef Schmidt / WP

Hümmeler ist Überzeugungstäter, spricht schnell, denkt schnell und überzeugt mich ganz schnell davon, dass es mir ohne einen Gang durch den Betrieb am Elspebach schwer fallen dürfte, Idee und Philosophie von LMD zu verstehen.

Produktdesign bei LMD

Recht hat er. Und spätestens, als wir in einem Herzstück des Entstehungsprozesses eines Produktes vorbeischauen, wird mir ein Stück weit klar, wie die Industrie der Zukunft aussehen wird. An einem Rechner und zwei Bildschirmen sitzt der gerade einmal 19-jährige Jan Becker. Der Trockenbrücker absolviert bei LMD eine Ausbildung zum Technischen Produktdesigner und „bastelt“ gerade, virtuell natürlich, an einem Transport-Greifer für Kupferkappen, die etwa so groß sind wie Espressotassen. „In der Fachsprache geht es hier um Transport-Handling“, sagt der junge Mann, der den Greifer auf dem Bildschirm hin und her bewegt. Der Greifer erinnert mich irgendwie an ein Untersuchungsgerät beim Optiker. Später wird er aber wie von Geisterhand die Kupferkappe greifen und festhalten können. Hümmeler klärt mich auf, was dahintersteckt: „Für die Umsetzung dieser Idee brauchen wir etwa 30 bis 40 Stunden. Der Greifer besteht aus etwa zehn Einzelteilen, die bei uns gefertigt und montiert werden.“

Greifen mit Saufnäpfen: Automatisation für den Transport von Heringsdosen. Foto: Josef Schmidt / WP

Kunde, so Hümmeler, sei ein Schleifbetrieb, in dem die Kupferkappen quasi poliert würden. Dafür halte die Kappe aber kein Mensch mehr, sondern ein Roboter mit dem Greifer. Jan Becker nickt, tüftelt weiter vor seinen Bildschirmen, und wir gehen in die nächste Halle, in der die 3D-Drucker ihre geheimnisvolle Arbeit verrichten und aus Kunststoffpulver Ideen in Handfestes verwandeln. Die Produktwerdung im Hause LMD wird Stück für Stück nachvollziehbar: Am Anfang steht die Informationsaufnahme beim Kunden, dann die Verdichtung dieser Informationen, schließlich das virtuelle Zeichnen, die Fertigung der Einzelteile und zum Schluss die Montage. „Eigentlich ganz einfach“, erklärt Hümmeler. Wenn man sich darauf einlässt.

Salzgebäck greifen und transportieren: LMD-Ideen stecken auch in diesem Produkt. Foto: Josef Schmidt / WP

Mittlerweile lassen sich unzählige Kunden auf die 3D-Lösungen aus Elspe ein.

Mund-Nasen-Maske Für den Schutz vor dem Corona-Virus hat LMD auch eine Mund-und-Nasen-Maske entwickelt. Die Maske hat austauschbare Filter und ist von der Basisversion auf die Version Professional umrüstbar. Infos auf onlineshop.lmd-innovation.de

Hümmeler und Ronsdorf listen nur einige auf: Bosch, Procter & Gamble, Coppenrath & Wiese, Kerry (Irland), Bahlsen, Ültje, De Beukelaer und so weiter. Ronsdorf klärt via Bildschirm auf: „Unsere Komponenten tauchen überall in der Welt auf.“ Oft dort, wo blitzsauberes, rückstandsfreies, steriles Greifen gefordert sei. Auch in der Fleisch-Industrie.

Sauber, hell geräumig

LMD steht für viele moderne mittelständische Unternehmen im Sauerland, die so gar nichts mehr mit dem Klischee der polternden Werkbänke zu tun haben, auf denen in dunklen Hallen Metall gebogen, genietet oder geschweißt wurde. Bei LMD ist es sauber, hell, geräumig und leise: Denken ist bekanntlich ein lautloses Gewerk.

Typisches 3D-Produkt: Die Handyschutzhülle. Foto: Josef Schmidt / WP

Bleibt die Frage, wie es mit der Ideenschmiede aus dem Elspetal weitergeht: „Die Zukunft wird darin bestehen, dass Mensch und Roboter an einer Werkbank zusammen arbeiten. Wir wollen jedenfalls dabei sein“, sagt Hümmeler. Und expandieren. Mit weiteren, kleineren Standorten, vielleicht sogar europaweit, an denen jeweils nicht viel mehr als etwa 30 Mitarbeiter beschäftigt seien.

Man darf also gespannt sein, wie viel LMD-Zukunft in den nächsten Jahren aus dem Elspetal noch in die Welt getragen wird.