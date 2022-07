Blaulicht Diebstahl in Finnentrop: Wieder wurde ein Pedelec gestohlen

Finnentrop. Ein hochwertiges E-Bike wurde in Heggen gestohlen. Dieses wurde kurzzeitig vor einem Wohnhaus an der Hauptstraße geparkt.

Unbekannte Täter haben am Montag (25. Juli) zwischen 16:45 Uhr und 17 Uhr ein hochwertiges E-Bike in Heggen entwendet. Dieses wurde kurzzeitig vor einem Wohnhaus an der Hauptstraße geparkt. Das schwarze Rad hatte einen Wert von 1500 Euro und war von der Marke Prophete, Modell: Graveler.

+++ Lesen Sie hier: Kosten im Kreis Olpe - Hier finden Sie Ideen zum Sparen +++

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe