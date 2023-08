Diebstahl und Körperverletzung – Bilanz der Wendener Kirmes

Wenden. Rund 300.000 Besucher kamen zur Wendener Kirmes. Dabei kam es auch zu einigen Einsätzen der Polizei. Drei Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Die Wendener Kirmes, im Volksmund „Wendsche Kärmetze“, lockt jährlich an den drei Kirmestagen rund 300.000 Besucher und gehört damit zu den größten Volksfesten in der Region. Gleichzeitig stellt die Veranstaltung immer wieder eine besondere Herausforderung für die Polizei, die Gemeindeverwaltung und andere Organisationen dar. Insgesamt war aus Sicht der Polizei die Stimmung unter den Festbesuchern weitestgehend friedlich. Nach dem Comeback nach der pandemiebedingten Pause 2022 war die Kirmes an allen drei Kirmestagen – Samstag, Sonntag und Dienstag – stark besucht, vor allem am Sonntag lockte der Kirmestrubel enorm viele Besucherinnen und Besucher an.

In den Abendstunden erhielten die örtlichen Polizeikräfte Unterstützung von Polizistinnen und Polizisten einer Hundertschaft. Aufgrund der großen Besucherzahlen sowie der Feierlaune vor Ort, kam es in den Abendstunden vereinzelt zu Situationen, in denen die Polizei einschreiten musste.

An allen drei Einsatztagen wurden acht Platzverweise ausgesprochen und drei Personen in Gewahrsam genommen. Ergänzend wurden zehn Strafanzeigen, überwiegend kleinere Körperverletzungs- und Diebstahldelikte, gefertigt. Im Bereich des Straßenverkehrs wurden drei Sachschadensunfälle und zwei Unfallfluchten gemeldet. Zwei Personen wurden zudem leicht verletzt, weil ihnen bei der Parkplatzzufahrt über den Fuß gefahren wurde.

