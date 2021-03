Digitale Börse: Sparkasse und Volksbank gemeinsam

Olpe/Drolshagen/Wenden. Mit Hilfe einer digitalen Börse wollen die Bankinstitute Gewerbetreibenden helfen.

Wie können Werbegemeinschaften, Verbände und Geldinstitute vor Ort schnell und unkompliziert helfen, um die Situation für die durch die Lockdowns stark unter Druck stehenden Gewerbetreibenden zu verbessern. Das war die Aufgabenstellung, die sich aus der Initiative des Bürgermeisters der Stadt Olpe kürzlich bei einem „Runden Tisch“ ergab (wir berichteten).

gemeinsam-mehr-schaffen.org

„In erster Linie ist unsere Kernkompetenz, unsere Kunden mit Know-how und Finanzierungs- oder Fördermitteln durch die Krise zu navigieren“, sind sich die Vorstände sowohl der Sparkasse, Dieter Kohlmeier, als auch der Volksbank, Marco Heinemann, einig. Neben der Beratungsleistung durch die Firmenkundenberater entwickelten beide Geldinstitute eine gemeinsame Idee, die nach wenigen Tagen schon an den Start ging: Unter „gemeinsam-mehr-schaffen.org“ können Einzelhändler, Gastronomen, Touristikbetriebe und Dienstleister ab sofort von Kooperationsmöglichkeiten profitieren.

Ansprechpartner Ansprechpartner für die neue Plattform sind Mario Grunau (Sparkasse, Leiter Marketing, Telefon 02761 898-3251) sowie Andrea Bender (Volksbank, Marketingmitarbeiterin, Telefon 02761 805-1012).

Die neue Plattform soll als „digitale Börse“ fungieren. Wer Unterstützer oder Partner für kreative Ideen sucht oder vielleicht einen Service bietet, der auch anderen Gewerbetreibenden den Weg durch die Corona-Pandemie erleichtert, kann seinen Vorschlag über ein Kontaktformular mitteilen. Gleichzeitig können natürlich auch Anfragen oder Gesuche eingestellt werden, für die es dann möglicherweise Hilfestellung und spätere Kosteneinsparungspotenziale gibt. „Über die Plattform „gemeinsam-mehr-schaffen.org“ sollen Ideengeber mit Partnern vernetzt werden, so dass ein virtueller Austausch von Maßnahmen entsteht, die auf Realisierung warten und die angespannte Situation der Gewerbetreibenden verbessern“, fasst Marco Heinemann die Initiative beider Geldinstitute zusammen. So könnten zum Beispiel coronakonforme Events als virtuelle Messe entstehen, wenn sich Gastronomen, Floristen und Spezialitätenanbieter zusammentun und ihre Leistungen gemeinsam vermarkten oder auch ein gemeinsamer Lieferdienst mehrerer Geschäfte. Sofern fachlicher Input für spezielle Problemstellungen oder einfach ein Ratschlag von Experten benötigt wird, ist es auch denkbar, zum Beispiel einen Vortrag oder Workshop über die Plattform anzubieten.

Ansprechpartner Marketing

Die Anfragen oder Angebote laufen zunächst in den Marketingabteilungen bei Sparkasse und Volksbank zusammen und sind vorerst nicht öffentlich sichtbar. Dann wird gemeinsam mit den Firmenkundenberatern kurzfristig entschieden, wie das Anliegen am schnellsten und effektivsten realisiert werden kann bzw. wie potenzielle Partner oder gleiche Ideen zusammengebracht werden können. In der Regel sollen diese Anregungen veröffentlicht werden, wenn dies für weitere Partnerschaften interessant sein könnte. Eine schnelle Vernetzung der Gewerbetreibenden und dann auch eine schnelle Umsetzung der Ideen für die Hilfesuchenden ermöglicht die neue Plattform, sind sich die Verantwortlichen in beiden Geldinstituten einig.

Lösungsansatz für die Region

„In diesen unruhigen Zeiten ziehen wir als regional tätige Kreditinstitute gemeinsam an einem Strang, um solidarisch die Situation für unsere Gewerbetreibenden vor Ort zu verbessern und mitzuentwickeln. Unser beider Ziel ist es, eine prosperierende, lebendige Wirtschaftsregion auch noch nach der Pandemie vorzufinden“, erläutert Dieter Kohlmeier die Beweggründe für diese Kooperation. So suchen Sparkasse und Volksbank den engen Austausch mit den Verantwortlichen von Olpe Aktiv, der Werbegemeinschaft Wenden, der Aktionsgemeinschaft Drolshagen sowie Drolshagen Marketing, wenn es darum geht, gezielten Bedarf abzufragen und Lösungsansätze für die Region zu gestalten.

Sparkasse und Volksbank hoffen, dass die Betroffenen regen Gebrauch von der neuen „digitalen Börse“ machen und signalisieren jederzeit Gesprächsbereitschaft.