Digitales Lernzentrum in der St.-Franziskus Schule Olpe

In den beiden digitalen Lernzentren an der St.-Franziskus-Schule sind vielfältige Lernsituationen möglich.

Olpe. Die alten Informatikräume wurden nicht nur modernisiert, sondern in zwei völlig neuartige digitale Lernzentren umgewandelt.

Wenn es um kreative Arbeiten geht, suchen viele Menschen nicht mehr das klassische Büro auf. Cafés und Co-Working-Spaces sind heute angesagte Arbeitsorte. Was kann man von solchen Orten für die Gestaltung des schulischen Lernens übernehmen?

Diese Frage stellte sich die Informatikfachschaft der St.-Franziskus-Schule zu Beginn dieses Jahres. Die Modernisierung der Informatikräume stand an und durch den Digitalpakt und die Unterstützung der GFO als Träger eröffneten sich neue Möglichkeiten.

In diesen Tagen hat sich nun der Wandel vollzogen und die Zukunft ist in die alten Informatikräume eingezogen. „Wir haben nicht die alten Informatikräume einfach modernisiert, sondern wir haben sie umgewandelt in zwei völlig neuartige digitale Lernzentren.“, berichtet Patrick Schwane, der als Informatiklehrer an der St.-Franziskus-Schule tätig ist.

„Aber nicht nur die Räume sind anders, auch das Lernen wird sich mit den Räumen verändern“, beschreibt sein Kollege Marcel Münch die Auswirkungen der Umbaumaßnahme und führt fort: „Unser Bild von schulischen Lernen löst sich mit den digitalen Medien weit vom klassischen Klassenraum, in dem alle Lernenden zur selben Zeit am selben Inhalt arbeiten und dafür in Reih und Glied angeordnet sitzen.“

Stattdessen gibt es in den neuen Räumen Sitzgelegenheiten für jede soziale Konstellationen: Einzelplätze, Tische für zwei, drei oder vier Personen, wahlweise zurückgelehnt in Sesseln, locker auf einem Hocker oder fokussiert mit Stühlen. Und wer gerade nicht sitzen will, kann auch im Stehen arbeiten oder es sich auf einer Matte beim bodennahen Lernen gemütlich machen.

Bewegliches Mobiliar ermöglicht kleine und große Besprechungsrunden.

Raum passt sich Bedürfnissen an

Nicht die Lernenden sollen sich dem Raum anpassen, sondern der Raum passt sich an die Bedürfnisse der Lernenden an. „Unser Ziel war, dass wir einen Raum schaffen, der für die verschiedenen Schülerinnen und Schüler die passende Lernumgebung bietet und so ein Ort ist, in dem man gerne lernen will.“, beschreibt Jörg Kuhle, der den Umbau ebenfalls als Lehrer mitbegleitet hat das grundlegende Ziel des Raumkonzeptes.

Um das Beste aus dem Raum herauszuholen wurde er auch mit modernster Technologie ausgestattet. Die beiden Lernzentren sind mit jeweils 16 Microsoft Surface Studio 2 ausgestattet - einem leistungsstarken Computer, der nicht nur für klassische Computertätigkeiten geeignet ist, sondern weit mehr ermöglicht. Der berührungssensitive Bildschirm lässt sich dank eines ‚Zero Gravity Gelenks‘ im Handumdrehen in ein riesiges 28 Zoll Tablet verwandeln und ermöglicht mit dem dazugehörigen Surface Pen außergewöhnliche, kreative Arbeitsmöglichkeiten, wie sie sonst nur in einem Designstudio vorzufinden sind.

Papierkram und Methodenkarten waren gestern: Für Gruppenarbeiten und kreativen Gedankenaustausch verfügen die neuen Räumlichkeiten über acht Samsung Flip. Diese digitalen Flip-Charts fördern kommunikative, kollaborative und kreative Arbeitsprozesse in Gruppenarbeitsphasen. Sie erleichtern den einzelnen Gruppenmitgliedern die Sicht auf die Ergebnisse und die Mitgestaltung der Ergebnisse ihrer Gruppe.

Mobiles Mobiliar, Surface Studios, digitale Flipcharts schaffen gemeinsam ein modernes Bild eines Klassenraums, wie er vor ein paar Jahren noch nicht denkbar gewesen wäre. „Wir freuen uns auf die vielen kreativen und zukunftsweisenden Ideen, die mit den neuen Möglichkeiten erarbeitet werden.“, blickt Dietmar Müller als dienstältester Informatiklehrer freudig in die Zukunft, die in den neuen digitalen Lernzentren an der St.-Franziskus-Schule gerade begonnen hat.